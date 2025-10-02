U23 Việt Nam chung bảng với Jordan, Kyrgyzstan, Saudi Arabia ở giải châu Á

Trong lễ bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam rơi vào bảng A gồm đội chủ nhà Saudi Arabia và Jordan, Kyrgyzstan. Đây được xem là bảng đấu không dễ dàng đối với đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik.

Đối thủ khó khăn nhất với U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á chắc chắn là hạt giống số một Saudi Arabia. Trong quá khứ, U23 Việt Nam từng đối đầu với U23 Saudi Arabia 5 lần, thua 4 trận, hòa 1 trận. Gần nhất, hai đội gặp nhau tại tứ kết U23 châu Á 2022. Khi đó U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Gong Oh Kyun đã thua 0-2 và phải dừng bước.

U23 Việt Nam hướng tới vòng chung kết U23 châu Á sau khi toàn thắng ở vòng loại (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Jordan cũng không phải đối thủ U23 Việt Nam có thể xem nhẹ dù rằng họ ở vị trí hạt giống số 3. Trong quá khứ U23 Việt Nam đã chạm mặt U23 Jordan hai lần ở các vòng bảng giải đấu châu lục. Ở giải năm 2016, U23 Jordan đã thắng 3-1 và giải 2020, hai đội hòa 0-0.

Ngay cả đội ở vị trí hạt giống thứ 4 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam cũng có những kỉ niệm không hề ngọt ngào. Ở U23 Doha Cup 2023, giải đấu giao hữu tại Qatar, U23 Việt Nam đã thua 4-5 trong loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa 0-0 trong 90 phút.