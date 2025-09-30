Huấn luyện viên từng đánh bại U23 Việt Nam dẫn dắt U23 Indonesia

Trên hành trình giành Huy chương vàng (HCV) nội dung bóng đá nam SEA Games 32 cách đây hai năm ở Campuchia, huấn luyện viên (HLV) Indra Sjafri đã giúp đội tuyển U23 Indonesia thắng đội tuyển U23 Việt Nam của HLV Troussier (người Pháp) tại bán kết.

HLV Indra Sjafri (phải) trở lại dẫn dắt đội tuyển U23 Indonesia dự SEA Games (Ảnh: Antara).

Ông Indra Sjafri thay thế cho vị trí của ông Gerald Vanenburg (người Hà Lan), sau khi đội tuyển U23 Indonesia không thể vô địch giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7 và thất bại tại vòng loại U23 châu Á hồi đầu tháng 9.

Sau khi nhận trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển U23 Indonesia dự SEA Games năm nay, HLV Indra Sjafri phát biểu ngắn gọn: “Tôi là một HLV bóng đá, công việc của tôi là làm công tác huấn luyện. Tôi không thể làm ngơ trước trách nhiệm với đội tuyển U23 Indonesia, đây là nhiệm vụ vì quốc gia”.

“Thật ra, nếu tôi muốn dừng bước trên đỉnh vinh quang, tôi đã nghỉ làm nghề HLV sau thành công tại SEA Games 32. Đấy là lần đầu tiên sau 32 năm, bóng đá Indonesia mới giành được HCV SEA Games. Nhưng tôi không muốn dừng lại tại đó”, HLV Indra Sjafri nói thêm.

Với sự trở lại của HLV Indra Sjafri, U23 Indonesia hy vọng bảo vệ thành công HCV SEA Games. Tại Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay, đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo sẽ cạnh tranh ngôi vô địch với các đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.