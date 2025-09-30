U23 Việt Nam có thêm cầu thủ Việt kiều, quyết tranh HCV SEA Games

Cùng với đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 4/10 tới tại Hà Nội trong dịp FIFA Days tháng 10-2025, nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Trong danh sách tập trung đợt này, U23 Việt Nam vắng mặt nhiều gương mặt xuất sắc như thủ môn Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Nhật Minh và Đình Bắc. Các cầu thủ này được HLV Kim Sang Sik đôn lên khoác áo đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận gặp Nepal.

U23 Việt Nam hội quân vào ngày 4/10 tại Hà Nội (Ảnh: VFF).

Dù vậy, U23 Việt Nam vẫn có nhiều gương mặt đáng chú ý tiếp tục góp mặt như Phạm Lý Đức, Lê Văn Thuận, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Ngọc Mỹ - những cầu thủ từng để lại dấu ấn trong hành trình vòng loại U23 châu Á vừa qua.

Đáng chú ý, trong danh sách đội tuyển U23 Việt Nam tập trung đợt này có sự hiện diện của nhân tố mới Nguyễn Vadim (CLB Đà Nẵng), sinh năm 2005 tại Nga. Vadim có bố là người Việt, mẹ là người Nga. Ở tuổi 20, cầu thủ cao 1m75 này được đánh giá khá đa năng, có thể chơi tốt cả ở vị trí tiền vệ cánh lẫn tiền vệ trung tâm.

Vadim cũng là tân binh của CLB Đà Nẵng trong mùa giải 2025-26. Với sự góp mặt của anh, U23 Việt Nam hiện có ba cầu thủ Việt kiều gồm Trần Thành Trung, Le Viktor và Nguyễn Vadim.

Do HLV trưởng Kim Sang Sik đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, công tác huấn luyện và điều hành hoạt động tập luyện của đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục được giao cho Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 7/10, sau đó sẽ lên đường sang UAE tập huấn. Tại đây, đội sẽ có 2 trận giao hữu được đánh giá rất chất lượng về chuyên môn với đội tuyển U23 Qatar, lần lượt vào ngày 9/10 và 13/10, qua đó tiếp tục hoàn thiện đội hình, rèn luyện chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm cho mục tiêu trước mắt là SEA Games 33 và tiếp đó là vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.