U22 Uzbekistan 1-0 U22 Việt Nam (hiệp 2): Thế trận khó khăn

Cầu thủ U22 Trung Quốc chỉ ra nguyên nhân đội nhà thua U22 Việt Nam

Phát biểu sau thất bại, thay vì đội trưởng Liu Haofan, hậu vệ Hu Hetao đã lên tiếng chia sẻ với truyền thông: “Các cầu thủ vừa kết thúc giải Chinese Super League và còn nhiều trận đấu khác. Toàn đội chỉ mới tập hợp và chỉ tập luyện cùng nhau được 4-5 ngày.

Việc vắng mặt nhiều trụ cột cũng khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp đội hình. Tuy nhiên, tôi không muốn lấy những điều đó làm cái cớ để bao biện cho thất bại này.

U22 Việt Nam đã thay tới 7 người, trong khi băng ghế dự bị của chúng tôi chỉ có 7 cầu thủ. Thể lực giữa hai đội trong 20 phút cuối là hoàn toàn khác biệt”.

U22 Trung Quốc hứng chịu thất bại trước U22 Việt Nam (Ảnh: QQ).

Chiến thắng 1-0 của U22 Việt Nam trước chủ nhà U22 Trung Quốc tại Panda Cup 2025 không chỉ là một kết quả đơn thuần, mà còn là lời khẳng định cho nền bóng đá Việt Nam đang dần trở thành một đối thủ đầy thách thức, khiến người hâm mộ và giới chuyên môn Trung Quốc ám ảnh.

HLV Trung Quốc tuyên bố U22 Việt Nam thắng may mắn

hát biểu sau trận đấu, HLV Antonio Puche của U22 Trung Quốc tỏ rõ sự thất vọng. Ông cho biết: “Tôi không hài lòng về một số khía cạnh của U22 Trung Quốc nhưng không tiện chia sẻ ở thời điểm này”.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn dành lời động viên cho các học trò, đồng thời ông khẳng định U22 Việt Nam đã giành chiến thắng may mắn. “Đây là trận đấu cân bằng giữa hai đội bóng chất lượng. U22 Việt Nam đã tận dụng tốt cơ hội và may mắn hơn. Kết quả có thể là 1-0, 0-0 hay 0-1, đều hợp lý. Tôi hài lòng với nỗ lực của các cầu thủ, dù đội vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện”, vị HLV 53 tuổi nhấn mạnh.

Nhiều cầu thủ U22 Trung Quốc đã kiệt sức trong trận đấu với U22 Việt Nam (Ảnh: Sina).

Ở trận đấu với U22 Việt Nam, U22 Trung Quốc không có được lực lượng mạnh nhất khi nhiều trụ cột phải tham dự Đại hội thể thao toàn quốc. Trong khi đó, ngôi sao số một Wang Yudong thậm chí đã dính chấn thương trước giải đấu và không kịp góp mặt.

HLV Puche thừa nhận khó khăn trong việc xoay tua lực lượng: “Nhiều cầu thủ hôm nay không ở thể trạng tốt. Behram Abduweli bị chuột rút ở phút 75, Xu Bin xuống sức từ phút 70, Xiang Yuwang đang đau nhẹ, còn Li Zhenquan vừa thi đấu ở giải trong nước. Chúng tôi cần bảo vệ cầu thủ, nếu không họ sẽ kiệt sức”.

HLV U22 Việt Nam tiết lộ bí quyết đánh bại U22 Trung Quốc

U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc với tỉ số tối thiểu 1-0 ở trận mở màn giải giao hữu China Panda Cup 2025. Đánh giá về trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh nói: “Trước hết, tôi muốn chúc mừng các cầu thủ U22 Việt Nam.

Đây là một trận đấu mà toàn đội đã thể hiện được tinh thần chiến đấu, sự tổ chức và bản lĩnh trong suốt 90 phút.

Chiến thắng 1–0 không chỉ là kết quả, mà là phần thưởng cho một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, tuân thủ đấu pháp và kỷ luật chiến thuật. Các cầu thủ chơi tập trung, gắn kết”.

Khi được phóng viên hỏi về sự hài lòng nhất trong trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh trả lời: “Đó là sự tiến bộ rõ rệt trong khả năng pressing (gây áp lực) tầm cao, chuyển trạng thái và tổ chức phòng ngự nhóm. Đây là những yếu tố chúng tôi đã rèn luyện rất kỹ trong thời gian qua”.

HLV Đinh Hồng Vinh phát biểu sau trận đấu (Ảnh: Panda Cup 2025).

U22 Việt Nam từng thua 1-2 và hòa 1-1 trước U22 Trung Quốc ở 2 lần gặp nhau gần nhất, HLV Đinh Hồng Vinh chỉ ra yếu tố dẫn đến chiến thắng cho “Những chiến binh sao vàng” ở lần đối đầu này, ông nói: “U22 Việt Nam có sự chủ động.

Trước đây, chúng ta thường bị cuốn theo nhịp chơi của đối thủ. Còn hôm nay, U22 Việt Nam chủ động pressing, giữ được cự ly đội hình và biết cách kiểm soát thế trận.

Bên cạnh đó, các cầu thủ thể hiện tinh thần kỷ luật, sự kiên nhẫn và bản lĩnh trong những thời điểm then chốt, đặc biệt là giai đoạn cuối trận. Tôi cũng phải nói rằng đội ngũ Ban huấn luyện đã phân tích kỹ đối thủ, điều chỉnh chiến thuật linh hoạt hơn, và các cầu thủ đã thực hiện đúng ý đồ đó trên sân”.