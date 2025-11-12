U17 Indonesia bị loại nghiệt ngã, xác định 32 đội đi tiếp ở World Cup

Vào đêm 11/11, U17 Indonesia đã làm nên lịch sử khi giành chiến thắng 2-1 trước U17 Honduras. Đó là chiến thắng đầu tiên của họ trong lịch sử giải U17 World Cup. Đồng thời, kết quả này mở ra hy vọng cho đội bóng xứ vạn đảo giành vé đi tiếp.

U17 Indonesia bị loại nghiệt ngã sau khi giành chiến thắng lịch sử (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, niềm vui của U17 Indonesia ngắn chẳng tày gang khi họ không thể chen chân vào nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sau khi loạt trận đêm qua kết thúc.

U17 Indonesia có cùng 3 điểm như 4 đội bóng giành quyền đi tiếp là U17 Morocco, U17 CH Séc, U17 Tunisia và U17 Mexico nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. Việc thua quá đậm trước U17 Brazil (0-4) khiến cho đội bóng của HLV Nova Arianto thất thế.

Cùng chịu chung tình cảnh bị loại nghiệt ngã giống U17 Indonesia là U17 Saudi Arabia. Sau trận thua U17 Mali với tỷ số 0-2 vào đêm qua, đại diện Tây Á bị đẩy xuống thứ 9 trên bảng xếp hạng các đội thứ ba. Điều đáng nói, U17 Saudi Arabia có hiệu số tương tự như U17 Mexico (ghi 3 bàn, thủng lưới 5 bàn) nhưng họ lại nhận nhiều thẻ phạt hơn.

Bóng đá Triều Tiên tiếp tục ghi dấu ấn ở giải trẻ (Ảnh: Getty).

Ngoài U17 Indonesia và U17 Saudi Arabia, có ba đội bóng châu Á khác cũng bị loại là chủ nhà U17 Qatar, U17 UAE và U17 Tajikistan. Trong khi đó, các đội châu Á giành quyền đi tiếp là U17 Nhật Bản, U17 Hàn Quốc, U17 Triều Tiên và U17 Uzbekistan.

Ở vòng 1/16, U17 Nhật Bản gặp U17 Nam Phi, U17 Hàn Quốc đối đầu với U17 Anh, U17 Triều Tiên gặp U17 Venezuela, còn U17 Uzbekistan gặp U17 Croatia.

Danh sách 32 đội bóng giành quyền đi tiếp ở giải U17 World Cup gồm: Italy, Nam Phi, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Senegal, Croatia, Argentina, Bỉ, Venezuela, Anh, Thụy Sỹ, Hàn Quốc, Đức, Colombia, Brazil, Zambia, Mỹ, Burkina Faso, Ireland, Uzbekistan, Áo, Mali, Pháp, Canada, Triều Tiên, Ai Cập, Paraguay, Uganda, Morocco, Czech, Tunisia và Mexico.