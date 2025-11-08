U17 Indonesia thua đậm Brazil, Triều Tiên tạo địa chấn ở World Cup

Sau trận ra quân thất bại 1-3 trước U17 Zambia, U17 Indonesia phải đối diện với thử thách cực đại là U17 Brazil. Đội bóng Đông Nam Á không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ quá mạnh. Sau 90 phút, họ đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-4.

U17 Indonesia thua đậm U17 Brazil (Ảnh: Getty).

Ở trận đấu này, U17 Brazil đã tạo ra sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 3, Dudu đã có pha đánh đầu dũng mãnh, giúp cho Selecao vượt lên dẫn trước. Tới phút 32, U17 Brazil có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Cú dứt điểm của Kayke Ayrton đập chân một cầu thủ của Indonesia đổi hướng bay vào lưới.

Chỉ 6 phút sau, Felipe Morais tung cú dứt điểm chéo góc đẹp mắt, giúp U17 Brazil nâng tỷ số lên 3-0. Sang hiệp 2, U17 Indonesia nỗ lực dồn lên tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành công. Không những vậy, họ còn chịu thêm bàn thua ở phút 74 với pha lập công của Ruan Pablo.

Sau hai trận toàn thắng, U17 Brazil và U17 Zambia đã giành vé đi tiếp ở bảng H. Trong khi đó, cơ hội vẫn còn với U17 Indonesia khi 8/12 đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất sẽ đi tiếp. Ở lượt đấu cuối, họ buộc phải tử chiến với U17 Honduras để tranh vị trí thứ ba.

Trong khi đó, U17 Triều Tiên đã tạo nên cơn địa chấn khi cầm chân đương kim vô địch U17 Đức với tỷ số 1-1. U17 Triều Tiên chơi hay hơn đối thủ trong hiệp 1. Họ suýt nữa có bàn thắng khi Kim Se Ung đánh đầu chạm cột dọc của U17 Đức.

U17 Triều Tiên xuất sắc cầm hòa U17 Đức (Ảnh: Getty).

Sang hiệp 2, U17 Đức dần lấy lại thế trận. Phút 62, đại diện châu Âu đã ghi bàn mở tỷ số sau pha dứt điểm quyết đoán của Wisdom Mike. Tuy nhiên, U17 Triều Tiên không dễ chịu khuất phục. Phút 81, Han Il Bok đã dứt điểm tuyệt đẹp vào góc cao khung thành của U17 Đức, san bằng tỷ số 1-1.

Với 4 điểm sau hai trận, U17 Triều Tiên đang dẫn đầu bảng G, nhiều hơn U17 Đức và U17 Colombia 2 điểm. Đội bóng châu Á rộng cửa đi tiếp khi chỉ cần hòa U17 Colombia ở lượt cuối là chắc suất.

Các đại diện châu Á khác cũng có kết quả khả quan. U17 Hàn Quốc và U17 Nhật Bản (cùng 4 điểm sau hai trận) đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua đi tiếp. Trong khi đó, U17 Uzbekistan (3 điểm) sẽ gặp U17 Ireland hôm nay, còn U17 Tajikistan và U17 Saudi Arabia đều phải nỗ lực nhiều sau những thất bại ở trận mở màn.