FIFA khen ngợi U17 Indonesia sau khi lập chiến tích lịch sử ở World Cup

Đêm qua, U17 Indonesia đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước U17 Honduras. Đây là chiến thắng đầu tiên của U17 Indonesia trong lịch sử giải U17 World Cup. Bên cạnh đó, đội bóng xứ vạn đảo còn là đội bóng đầu tiên của Đông Nam Á giành chiến thắng ở giải đấu cấp độ U17 thế giới.

U17 Indonesia giành chiến thắng lịch sử ở World Cup (Ảnh: Antara).

Mặc dù cơ hội đi tiếp của U17 Indonesia không cao nhưng chiến thắng lịch sử này vẫn mang tới niềm vui tột đỉnh cho người hâm mộ Indonesia.

Trang fanpage của FIFA cũng lên tiếng khen ngợi U17 Indonesia: “Lịch sử cho bóng đá Indonesia. U17 Indonesia đã giành chiến thắng đầu tiên ở đấu trường World Cup”. Ở phía dưới, nhiều người đã lên tiếng chúc mừng chiến thắng lịch sử của U17 Indonesia.

Trong khi đó, trang ASEAN Football viết: “Chiến thắng lịch sử của U17 Indonesia ở đấu trường World Cup. Đội bóng xứ vạn đảo đã khép lại vòng bảng với chiến thắng 2-1 trước U17 Honduras. Đây là chiến thắng đầu tiên của họ ở đấu trường World Cup.

Kết quả kinh ngạc này giúp cho U17 Indonesia vươn lên xếp thứ ba bảng H, đánh dấu cột mốc đáng tự hào cho Garuda Muda (biệt danh của bóng đá Indonesia) trên đấu trường thế giới. Một bước tiến vượt bậc cho bóng đá trẻ Indonesia”.

Bóng đá Indonesia khẳng định vị thế ở đấu trường thế giới (Ảnh: Getty).

Cơ hội đi tiếp của U17 Indonesia rất mong manh khi họ có hiệu số bàn thắng bại khá thấp là -5. Họ phải chờ đợi một trong các đội bóng xếp thứ ba các bảng đấu khác như U17 Anh, U17 CH Séc, U17 Saudi Arabia, U17 Paraguay thua rất đậm ở lượt trận cuối (vào tối 11/11) mới hy vọng lọt vào nhóm 8/12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để giành vé đi tiếp.

Ở giải đấu U17 World Cup 2023 diễn ra trên sân nhà, U17 Indonesia đã bị loại ngay từ vòng bảng khi chỉ giành được 2 điểm (hòa 2, thua 1). Ở giải đấu năm nay, họ đã cải thiện được điểm số khi có 3 điểm.