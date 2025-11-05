U17 Indonesia thua đau trong ngày ra quân ở World Cup

Sau lần đầu tiên tham dự giải U17 World Cup với tư cách chủ nhà vào năm 2023, U17 Indonesia có lần thứ hai liên tiếp tham dự giải đấu này. Đại diện của Đông Nam Á nằm chung bảng với Zambia, Honduras và Brazil.

U17 Indonesia chịu thất bại trước U17 Brazil (Ảnh: FIFA).

Trong trận ra quân, U17 Indonesia đối diện với đối thủ “vừa miếng” là U17 Zambia. Đoàn quân của HLV Bima Sakti nhập cuộc vô cùng hứng khởi trong trận đấu này. Ngay ở phút 12, đội bóng xứ vạn đảo đã có bàn thắng khai thông bế tắc. Từ đường căng ngang của đồng đội, Gholy băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số trận đấu.

Dù vậy, niềm vui của U17 Indonesia không kéo dài lâu. U17 Zambia vùng lên mạnh mẽ với sự vượt trội về mặt thể hình và sức mạnh. Trong bối cảnh ấy, đội bóng Đông Nam Á đã không thể chống đỡ được những đợt tấn công như vũ bão của đối thủ.

Chỉ trong vòng 2 phút (từ phút 35 đến phút 37), tiền đạo Abel Nyirongo đã ghi liên tiếp hai bàn thắng giúp U17 Zambia vượt lên dẫn trước 2-1. Chưa dừng lại ở đó, trước khi hiệp 1 khép lại, U17 Indonesia còn chịu thêm đòn đau khi Lukonde Mwale ghi bàn thứ ba cho U17 Zambia.

Dù dẫn trước nhưng U17 Indonesia không thể giữ được lợi thế (Ảnh: FIFA).

Sang hiệp 2, U17 Indonesia dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Đại diện của Đông Nam Á đã tạo ra một vài cơ hội ngon ăn nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Điều đó khiến họ buộc phải chấp nhận thất bại với tỷ số 1-3.

Ở cặp đấu còn lại tại bảng H, U17 Brazil đã thị uy sức mạnh khi giành chiến thắng với tỷ số 7-0 trước U17 Honduras. Ở lượt trận thứ hai, U17 Indonesia sẽ đối diện với thử thách rất lớn tới từ U17 Brazil. Họ cần tránh thua đậm khi 8/12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vẫn có thể giành vé đi tiếp.