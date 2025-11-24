Tuyển Ý đánh bại Tây Ban Nha, lập hat-trick vô địch Davis Cup

Ở trận mở màn, Berrettini thi đấu xuất sắc khi đánh bại Pablo Carreno Busta 6-3, 6-4, mang về khởi đầu thuận lợi cho đội chủ nhà. Ở trận đánh đơn còn lại, Cobolli tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục. Sau khi thua bảy trong tám game đầu trước Jaume Munar, tay vợt trẻ người Ý lật ngược thế trận để thắng 1-6, 7-6(5), 7-5, khiến ban huấn luyện và khán giả bùng nổ cảm xúc.

Đội tuyển Ý năm thứ ba liên tiếp vô địch Davis Cup (Ảnh: Getty).

Với chiến thắng này, Ý trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ Mỹ (1968-1972) vô địch Davis Cup ba năm liên tiếp, sau hai danh hiệu gần nhất tại Malaga vào năm 2023 và 2024.

Berrettini tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng ở trận chung kết, ghi 13 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp và không đối mặt với bất kỳ break-point nào trong 79 phút thi đấu. Tay vợt 29 tuổi, hiện xếp hạng 56 ATP, đã toàn thắng 11 trận Davis Cup gần nhất kể từ năm 2022.

Gánh kỳ vọng của cả đội, tay vợt 23 tuổi Cobolli cho thấy bản lĩnh đáng nể. Sau khởi đầu chậm chạp và bị mất break sớm ở set hai, anh kịp bẻ game giao bóng then chốt để quân bình thế trận, trước khi tận dụng thành công set-point thứ bảy để kéo trận đấu vào set quyết định. Trong set ba, tay vợt người Ý tung cú đòn quyết định ở game 11 để khép lại màn ngược dòng ngoạn mục. Đây là tuần thi đấu đáng nhớ của Cobolli, người đã cứu đến bảy match-point trong trận thắng Zizou Bergs (Bỉ) ở bán kết.

Phía bên kia lưới, Tây Ban Nha góp mặt trong trận chung kết Davis Cup lần đầu kể từ sau chức vô địch năm 2019, sau khi vượt qua Cộng hòa Séc và Đức trên hành trình tiến vào trận tranh cúp.