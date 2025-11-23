Tây Ban Nha đối đầu Italy ở chung kết Davis Cup 2025

Cặp đấu bán kết giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Đức mở màn bằng trận đánh đơn giữa Pablo Carreno Busta và Jan Lennard Struff. Carreno Busta đã thể hiện được bản lĩnh cao hơn, giành break bản lề ở game thứ 10 để thắng 6-4 trong set đầu tiên. Sang set 2, tay vợt 34 tuổi tiếp tục cứu thành công 5 set point để ngược dòng giành chiến thắng 8-6, qua đó mang về lợi thế cho Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha vượt qua Đức để tiến vào chung kết Davis Cup 2025 (Ảnh: ATP).

Ở trận đánh đơn thứ 2, tay vợt số 3 thế giới Alexander Zverev giành chiến thắng với tỷ số 7-6, 7-6 trước Jaume Munar để gỡ hòa 1-1, buộc cặp đấu bán kết phải được phân định ở trận đôi nam quyết định.

Ở màn so tài này, cặp đôi Marcel Granollers - Pedro Martinez của Tây Ban Nha đã thi đấu xuất sắc để vượt qua cặp đôi Kevin Krawietz - Tim Putz của Đức sau 3 set đấu kịch tính, tỷ số các set lần lượt là 6-2, 3-6 và 6-3.

Tây Ban Nha ghi tên mình vào trận chung kết Davis Cup 2025 đầy ấn tượng. Đây là lần đầu tiên sau năm 2019, Tây Ban Nha lọt vào chung kết và họ sẽ đối đầu đương kim vô địch Italy vào sáng 24/11.

Trận chung kết Davis Cup năm nay khá đặc biệt, khi Tây Ban Nha không có sự phục vụ của tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz vì chấn thương, còn Italy vắng mặt tay vợt số hai thế giới Jannik Sinner.