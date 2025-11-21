Alexander Zverev đưa tuyển Đức vào bán kết Davis Cup 2025

Vòng tứ kết Davis Cup 2025 khép lại vào sáng 21/11 với màn so tài giữa đội tuyển Đức và Argentina. Cặp đôi Kevin Krawietz/Tim Puetz xuất sắc đánh bại Molteni/Zeballos 12-10 ở loạt tie-break set 3, giúp Đức tiến vào bán kết.

Trước đó, Alexander Zverev đã cứu nguy cho đội tuyển Đức khi cân bằng tỷ số 1-1 sau khi đánh bại Francisco Cerundolo. Ở trận đấu đầu tiên, Jan-Lennard Struff thất bại dưới tay Tomas Martin Etcheverry.

Alexander Zverev đánh bại Francisco Cerundolo ở Davis Cup 2025 (Ảnh: ATP).

Đội tuyển Tây Ban Nha vất vả vượt qua CH Séc, trong bối cảnh tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz vắng mặt. Ở trận đấu quyết định, cặp đôi Granollers/Martinez thắng cặp Machac/Mensik của CH Séc sau hai set tie-break căng thẳng, giúp đoàn quân HLV David Ferrer tiến vào bán kết.

Ở hai cặp đấu tứ kết còn lại, đội chủ nhà Italy không mấy khó khăn vượt qua Áo dù thiếu Sinner và Musetti. Trong trận mở màn, Matteo Berrettini vượt qua Jurij Rodionov với tỉ số 6-3, 7-6. Ở trận đơn nam thứ hai, Flavio Cobolli tiếp tục mang đến niềm vui cho người hâm mộ chủ nhà khi đánh bại Filip Misolic 6-1, 6-3.

Đội tuyển Bỉ tạo cú sốc khi loại Pháp với phong độ ấn tượng của Zizou Bergs. Vòng bán kết Davis Cup 2025 sẽ là các màn đối đầu Italy - Bỉ và Đức - Tây Ban Nha diễn ra vào sáng mai (22/11).