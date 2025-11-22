Đội tuyển Ý vào chung kết Davis Cup dù không có Sinner

Flavio Cobolli và Matteo Berrettini đã giúp đội tuyển Ý giành vé vào chung kết Davis Cup năm thứ ba liên tiếp sau chiến thắng 2-0 trước Bỉ tại Bologna. Berrettini mở màn thuận lợi với trận thắng 6-3, 6-4 trước Raphael Collignon, trước khi Cobolli biến SuperTennis Arena thành lễ hội khi vượt qua Zizou Bergs 6-3, 6-7(5), 7-6(15) sau khi cứu bảy match-point.

Cobolli phấn khích sau khi giúp tuyển Ý vào chung kết Davis Cup (Ảnh Getty).

“Tôi đã chiến đấu vì đất nước, vì đội bóng, vì gia đình, và đây là một trong những ngày tuyệt vời nhất cuộc đời tôi”, Cobolli chia sẻ. Tay vợt 23 tuổi ăn mừng bằng cách xé áo sau chiến thắng nghẹt thở, đồng thời đòi lại món nợ duy nhất của anh tại Davis Cup trước chính Bergs. Anh hiện dẫn 2-1 trong các cuộc đối đầu giữa hai tay vợt.

Ở trận mở màn, cựu tay vợt số 6 thế giới Berrettini nối dài chuỗi thắng đơn tại Davis Cup lên con số bảy, tiếp tục vai trò trụ cột trong hành trình bảo vệ danh hiệu của Ý. Họ trở thành đội tuyển đầu tiên ba lần liên tiếp vào chung kết kể từ Australia năm 2001. Ở Davis Cup Finals năm nay, tay vợt số hai thế giới Jannik Sinner không góp mặt trong đội tuyển Ý do anh cần nghỉ ngơi sau mùa giải kéo dài và chuẩn bị cho Australia Open 2026.

Tuyển Ý sẽ gặp đội thắng trong cặp bán kết giữa Tây Ban Nha và Đức. Với chuỗi 13 trận thắng liên tiếp, nhà đương kim vô địch đang hướng tới mục tiêu trở thành đội đầu tiên giành ba chức vô địch Davis Cup liên tiếp kể từ Mỹ năm 1971.