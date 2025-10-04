Báo Trung Quốc đánh giá bảng đấu của U23 Việt Nam gây tranh cãi

Theo kết quả bốc thăm giải U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ nằm chung bảng với U23 Saudi Arabia, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Trong khi đó, U23 Trung Quốc nằm ở bảng đấu với U23 Thái Lan, U23 Iraq, U23 Australia.

Tờ Sohu cho rằng bảng đấu của U23 Việt Nam gây ra nhiều tranh cãi (Ảnh: Minh Quân).

Trước tình hình đó, tờ Sohu cho rằng bảng A của U23 Việt Nam là bảng đấu gây tranh cãi nhất. Tờ báo này giật tít: “Kết quả bốc thăm giải U23 châu Á gây bất bình”.

Trong đó, tờ báo của Trung Quốc bình luận: “Việc bốc thăm chia bảng của chủ nhà Saudi Arabia lại gây ra tranh cãi lớn. Với lợi thế sân nhà, Saudi Arabia đương nhiên nằm ở nhóm hạt giống số 1 nhưng việc họ tránh được nhiều ứng cử viên sáng giá như Hàn Quốc, Australia và Qatar tạo ra nhiều nghi ngờ.

Việc Saudi Arabia đưa các đội U23 Việt Nam, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan đã gây ra sự hoài nghi trong dư luận. Nhiều quan điểm cho rằng điều đó có thể đảm bảo cho chủ nhà có một suất giành vé đi tiếp”.

Nhận xét về bảng đấu của U23 Trung Quốc, tờ Sohu viết: “U23 Trung Quốc đã may mắn tránh được nhiều đội mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan và Iran cũng như chủ nhà Saudi Arabia. Thay vào đó, đội bóng chỉ nằm chung bảng với Iraq.

Mặc dù U23 Australia rất mạnh nhưng không phải là đối thủ quá sức với U23 Trung Quốc. Còn U23 Thái Lan yếu hơn, U23 Trung Quốc có thể tự tin giành chiến thắng trước đối thủ này”.

Trong khi đó, tờ QQ đặt ra câu hỏi: “Tại sao chủ nhà Saudi Arabia lại không bốc thăm U23 Trung Quốc vào bảng A? Phải chăng đây là dấu hiệu cho thấy họ công nhận sức mạnh của U23 Trung Quốc. Ở nhóm hạt giống số 4, U23 Kyrgyzstan rõ ràng dễ chơi với chủ nhà Saudi Arabia hơn so với U23 Trung Quốc”.

U23 Trung Quốc cảm thấy may mắn khi nằm chung bảng với U23 Thái Lan, U23 Iraq, U23 Australia (Ảnh: Sohu).

Dù nằm chung bảng với đội chủ nhà U23 Saudi Arabia nhưng cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam là không nhỏ. Các đối thủ còn lại như U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan đều không quá tầm so với đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn giải U23 châu Á gặp U23 Jordan vào lúc 18h30 ngày 6/1. Sau đó, tới ngày 9/1, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Kyrgyzstan vào lúc 21h. Tới lúc 23h30 ngày 12/1, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ đụng độ với đội chủ nhà Saudi Arabia.