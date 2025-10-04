Báo Saudi Arabia bình luận khi đội nhà chung bảng với U23 Việt Nam

Theo kết quả bốc thăm giải U23 châu Á, U23 Việt Nam nằm chung bảng với chủ nhà U23 Saudi Arabia, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Trong số này, U23 Saudi Arabia chính là đối thủ đáng gờm nhất của đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

U23 Việt Nam từng thất bại trước U23 Saudi Arabia vào năm 2022 (Ảnh: Duy Hiếu).

Mặc dù U23 Saudi Arabia được đánh giá rất cao nhưng báo giới nước này tỏ ra thận trọng khi nói về U23 Việt Nam. Tờ Okaz nhận xét về sức mạnh của “Những chiến binh sao vàng”: “U23 Việt Nam là đội bóng mới nổi đáng chú ý của châu Á trong những năm gần đây. Họ đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc ở cấp độ trẻ”.

Trong quá khứ, U23 Việt Nam từng có 5 lần đụng độ với U23 Saudi Arabia. Trong đó, chúng ta đã hòa 1, thua 4 trước đối thủ này. Trong trận gặp nhau gần nhất tại tứ kết giải U23 châu Á 2022, U23 Saudi Arabia đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Nhận xét về hai đối thủ còn lại ở bảng A là U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan, tờ Okaz viết: “U23 Jordan sở hữu kinh nghiệm đáng kể tại giải đấu này. Họ thường thể hiện khả năng cạnh tranh mạnh mẽ. Trong khi đó, U23 Kyrgyzstan là nhân tố tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Họ đang có đà phát triển và muốn khẳng định mình trước các đội bóng lớn”.

U23 Việt Nam đang có bước phát triển tốt dưới thời HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Minh Quân).

Cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam là không nhỏ. Các đối thủ còn lại như U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan đều không quá tầm so với đoàn quân HLV Kim Sang Sik. Trong hai giải đấu gần nhất vào các năm 2022 và 2024, U23 Việt Nam đều giành quyền vượt qua vòng bảng.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn giải U23 châu Á gặp U23 Jordan vào lúc 18h30 ngày 6/1. Sau đó, tới ngày 9/1, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Kyrgyzstan vào lúc 21h. Tới lúc 23h30 ngày 12/1, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ đụng độ với đội chủ nhà Saudi Arabia.