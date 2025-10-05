U23 Việt Nam sáng cửa giành vé đi tiếp ở giải châu Á

Theo kết quả bốc thăm giải U23 châu Á, U23 Việt Nam nằm chung bảng với U23 Saudi Arabia, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Tất nhiên, khó có thể kỳ vọng vào bảng đấu dễ hoàn toàn ở giải châu Á nhưng nhìn chung, đây là bảng đấu chấp nhận được với đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

U23 Việt Nam có cơ hội lớn vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á (Ảnh: Minh Quân).

Trong số các đối thủ của U23 Việt Nam, chủ nhà U23 Saudi Arabia về lý thuyết là đội bóng mạnh nhất. Đây là nền bóng đá mạnh ở châu Á. Họ từng lọt vào chung kết ở hai giải đấu năm 2020 và 2022. Trong đó, U23 Saudi Arabia giành chức vô địch năm 2022.

Trong quá khứ, U23 Việt Nam từng 5 lần chạm trán với U23 Saudi Arabia. Chúng ta đã thua tới 4 trận gặp đối thủ này. Do đó, đội bóng Tây Á thực sự là đối thủ vượt tầm so với thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Tuy nhiên, hai đối thủ còn lại là U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan đều chỉ ngang tầm so với U23 Việt Nam. Mặc dù bóng đá Jordan đang có sự phát triển như vũ bão khi giành á quân Asian Cup 2023 và lần đầu lọt vào World Cup nhưng U23 Jordan lại thi đấu khá tầm thường.

Trong hai giải đấu gần nhất vào các năm 2022 và 2024, U23 Jordan đều dừng bước ở vòng bảng. Mới nhất, ở giải đấu năm 2024, U23 Jordan xếp cuối bảng khi đối đầu với U23 Qatar, U23 Indonesia, U23 Australia. Trong đó, U23 Jordan đã thất bại với tỷ số 1-4 trước U23 Indonesia.

Ở giải U23 châu Á 2022, U23 Jordan chỉ xếp thứ 4 ở bảng đấu gồm U23 Australia, U23 Iraq, U23 Kuwait. Nên nhớ, trong cả hai giải đấu này, U23 Việt Nam đều giành quyền lọt vào vòng tứ kết.

U23 Jordan có thể không mạnh như kỳ vọng (Ảnh: AFC).

Tương tự, U23 Kyrgyzstan mới có lần đầu tiên tham dự giải U23 châu Á trong lịch sử. Họ là ẩn số ở bảng đấu này nhưng cũng có thể bộc lộ thiếu sót về kinh nghiệm thi đấu.

U23 Việt Nam đang thi đấu rất tốt dưới thời HLV Kim Sang Sik khi có chuỗi 7 trận thắng liên tiếp. Nhìn chung, tập thể U23 Việt Nam với những cái tên như Khuất Văn Khang, Văn Trường, Thái Sơn, Quốc Việt, Đình Bắc… đã thi đấu cùng nhau từ nhiều cấp độ đội trẻ. HLV Kim Sang Sik chỉ có thời gian ngắn làm việc cùng U23 Việt Nam nhưng ông đã hiểu các học trò nên dễ dàng nắm bắt.

Lịch thi đấu ủng hộ U23 Việt Nam khi chúng ta sẽ lần lượt chạm trán với các đối thủ U23 Jordan (6/1/2026), U23 Kyrgyzstan (9/1) và U23 Saudi Arabia (12/1). Việc tránh đụng độ từ sớm trước đội chủ nhà sẽ giúp U23 Việt Nam tránh được sức ép và có những tính toán. Với truyền thống thi đấu tốt ở giải U23 châu Á, U23 Việt Nam sẵn sàng tiến bước.