Báo Đông Nam Á bình luận khi tuyển Việt Nam sắp có 2 cầu thủ nhập tịch

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng HLV trưởng Kim Sang Sik đã chính thức gửi đơn lên Bộ Tư pháp để xin hỗ trợ thủ tục nhập tịch cho hai ngoại binh Brazil đang thi đấu tại V-League là tiền vệ Geovane Magno (31 tuổi, Ninh Bình FC) và trung vệ Janclesio (32 tuổi, Ninh Bình FC).

Geovane Magno và Janclesio có thể nhập tịch Việt Nam trong thời gian tới (Ảnh: VPF).

Trước thông tin này, tờ Seasia Goal bình luận: “Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn sắp tới.

Dù cả Geovane Magno và Janclesio đều không sinh ra ở Việt Nam nhưng họ đã thi đấu đủ 5 năm tại đất nước này khi gia nhập V-League từ năm 2019. Họ không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyên môn mà còn có nguyện vọng khoác áo đội tuyển Việt Nam”.

Tờ CNN Indonesia nhấn mạnh: “Về cơ bản, Geovane Magno và Janclesio đều đủ điều kiện nhập tịch Việt Nam khi thi đấu tại đây trong 6 năm. Do đó, HLV Kim Sang Sik đã đề xuất nhập tịch hai cầu thủ này để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam.

Geovane Magno là một trong những tiền vệ hàng đầu V-League thời điểm này. Anh được đánh giá cao bởi kỹ thuật xuất sắc và khả năng sáng tạo cao. Geovane Magno bắt đầu thi đấu ở CLB Sài Gòn vào năm 2019. Sau đó, anh tới Hà Nội FC, Thể Công Viettel, Công an Hà Nội, Hà Tĩnh và Ninh Bình.

Trong khi đó, trung vệ Janclesio sở hữu chiều cao tới 1,96m. Anh rất mạnh trong các tình huống không chiến và tranh chấp. Janclesio từng khoác áo nhiều CLB như Thể Công Viettel, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Bình Dương, trước khi tới Ninh Bình.

Geovane Magno (trái) là tiền vệ kiến thiết hàng đầu V-League (Ảnh: Ninh Bình FC).

Nếu như hai cầu thủ này nhập tịch thành công, sức mạnh của đội tuyển Việt Nam sẽ tăng lên đáng kể. Trước đó, họ từng nhập tịch Xuân Son rất thành công”.

Tờ TV Onenews (Indonesia) bình luận: “Dù không có huyết thống Việt Nam nhưng Geovane Magno và Janclesio đủ điều kiện nhập tịch khi có 5 năm trở lại thi đấu ở V-League. HLV Kim Sang Sik đã ngắm sẵn bộ đôi này để hoàn thành bộ khung ở đội tuyển Việt Nam, với những cầu thủ nhập tịch trải đều ba tuyến. Đặc biệt, họ có thể hòa nhập tốt với “Rồng vàng” khi có nhiều năm thi đấu ở V-League”.