HLV Nhật Bản phẫn nộ khi bị LĐBĐ Thái Lan sa thải đột ngột

Chiều nay (21/10), Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV trưởng đội tuyển quốc gia Masatada Ishii. Đây là quyết định khá đột ngột.

FAT đột ngột sa thải HLV Masatada Ishii (Ảnh: FAT).

HLV người Nhật Bản cho biết vào khoảng 10h sáng cùng ngày, ông nhận được lời mời từ FAT đến tham dự một cuộc họp nhằm đánh giá lại hai trận đấu gần nhất của tuyển Thái Lan gặp Đài Bắc Trung Hoa ở vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, sau khi buổi làm việc kết thúc, ông bất ngờ được thông báo rằng “hợp đồng sẽ bị chấm dứt ngay trong hôm nay”.

Theo lời kể của chiến lược gia 57 tuổi, lý do mà phía FAT đưa ra là “muốn thay đổi toàn bộ đội ngũ ban huấn luyện các cấp của đội tuyển quốc gia”.

HLV Ishii cho biết ông khá bất ngờ trước quyết định này, nên đã đề nghị hoãn việc thảo luận sang dịp khác và khẳng định chưa ký bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng. Ông cũng tỏ ra phẫn nộ khi cho rằng FAT thiếu chân thành.

Trên trang Instagram, HLV Ishii viết: “FAT đã ra thông báo chính thức về việc chấm dứt hợp đồng với tôi chỉ vài giờ sau cuộc họp đánh giá. Tôi thực sự cảm thấy buồn và khó hiểu trước quyết định đó. Tuy nhiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cổ động viên Thái Lan đã luôn ủng hộ tôi và đội tuyển trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, cách làm của FAT lại cho thấy họ thiếu chân thành”.

HLV Ishii chỉ trích FAT thiếu chân thành (Ảnh: FAT).

Ngay sau bài đăng của HLV người Nhật Bản, FAT đã phát đi thông cáo báo chí giải thích rằng việc chấm dứt hợp đồng là kết quả của “quá trình đánh giá chuyên môn của bộ phận kỹ thuật”, cho rằng “định hướng làm việc của HLV Ishii không còn phù hợp với kế hoạch phát triển dài hạn của bóng đá Thái Lan”.

HLV Ishii được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Thái Lan từ tháng 12/2023, thay thế HLV Mano Polking. Trong gần hai năm tại vị, ông dẫn dắt “Voi chiến” thi đấu tổng cộng 30 trận, giành 16 chiến thắng, 6 trận hòa và 8 thất bại, đạt tỷ lệ thắng 53%. Dưới thời Ishii, Thái Lan ghi được 58 bàn và để thủng lưới 34 bàn.

Theo kế hoạch, bộ phận kỹ thuật của FAT sẽ sớm lựa chọn HLV trưởng mới để đảm bảo sự liên tục trong quá trình chuẩn bị cho đợt tập trung FIFA Days tháng 11/2025. Ở giai đoạn này, đội tuyển Thái Lan dự kiến sẽ có trận giao hữu trên sân nhà gặp Singapore, trước khi làm khách tại Sri Lanka ở vòng loại Asian Cup 2027.