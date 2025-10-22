Bóng đá Đông Nam Á dậy sóng vì HLV Park Hang Seo

Trong thời gian qua, bóng đá Đông Nam Á có biến động lớn trên băng ghế huấn luyện. Các đội bóng mạnh như Thái Lan và Indonesia đều sa thải các HLV Masatada Ishii và Patrick Kluivert. Họ đều muốn bổ sung HLV mới càng sớm càng tốt để sớm ổn định đội hình.

Hai đội tuyển Thái Lan và Indonesia đều đặt HLV Park Hang Seo vào tầm ngắm (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong bối cảnh ấy, truyền thông Thái Lan và Indonesia đều nhắc tới HLV Park Hang Seo như ứng cử viên tiềm năng cho ghế HLV trưởng của đội tuyển quốc gia. HLV người Hàn Quốc rất có uy tín khi từng gặt hái thành công rực rỡ cùng đội tuyển Việt Nam.

Tờ Thairath xem HLV Park Hang Seo là ứng cử viên nặng ký tiếp quản “ghế nóng” mà HLV Masatada Ishii để lại. Nhận xét về HLV người Hàn Quốc, tờ báo hàng đầu Thái Lan viết: “HLV Park Hang Seo từng giúp đội tuyển Việt Nam gặt hái thành công rực rỡ, đáng chú ý là chức vô địch AFF Cup 2018.

Ông vẫn chưa trở lại băng ghế huấn luyện kể từ khi rời khỏi đội tuyển Việt Nam từ tháng 1/2023. Ông là người am hiểu bóng đá Đông Nam Á ở cả cấp độ đội trẻ lẫn đội tuyển quốc gia. Ông từng kiêm nhiệm hai vai trò HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam”.

HLV Park Hang Seo am hiểu bóng đá Đông Nam Á ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn đội trẻ (Ảnh: Mạnh Quân).

Hai ứng cử viên đáng chú ý khác dẫn dắt đội tuyển Thái Lan là HLV Shin Tae Yong và Anthony Hudson (Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Thái Lan).

Trong khi đó, bình luận trên tờ CNN Indonesia, chuyên gia Supriyono Prima cho rằng HLV Park Hang Seo là người thích hợp thay thế HLV Kluivert ở đội tuyển Indonesia. Ông chia sẻ: “Tôi muốn HLV Park Hang Seo dẫn dắt đội tuyển Indonesia.

Bóng đá Việt Nam đã đặt niềm tin vào ông ấy và gặt hái được thành công. Các đội bóng do HLV Park Hang Seo dẫn dắt đều thi đấu hết mình, dù ở bất kỳ lứa tuổi nào. Điều quan trọng, HLV người Hàn Quốc hiểu rõ về bóng đá Đông Nam Á. Ông ấy có thể khôi phục tinh thần thi đấu và kỷ luật của các cầu thủ”.