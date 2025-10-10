Tuyển Malaysia gặp thêm rắc rối vì cầu thủ nhập tịch, không dám tung ra sân

Trong đợt tập trung đội tuyển Malaysia chuẩn bị cho hai trận đấu với Lào ở vòng loại Asian Cup 2027, HLV Peter Cklamovski đã triệu tập cầu thủ nhập tịch mới toanh là Jordan Mintah. Đây là cầu thủ sinh ra ở Ghana nhưng đã thi đấu tại Malaysia đủ 5 năm (từ năm 2017 đến nay).

Tuyển Malaysia đã triệu tập Jordan Mintah nhưng không dám sử dụng vì sợ gặp rắc rối (Ảnh: Getty).

Theo quy định của FIFA, Jordan Mintah đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Tuy nhiên, trong trận đấu với Lào tại Viêng Chăn vào tối qua (9/10), HLV Peter Cklamovski đã không sử dụng Jordan Mintah một phút nào.

Sau trận đấu, HLV của đội tuyển Malaysia xác nhận rằng không dám sử dụng Jordan Mintah vì cầu thủ này chưa hoàn tất giấy tờ. Nếu tiếp tục sai phạm ở vụ này thì bóng đá Malaysia có thể gặp họa lớn.

HLV Peter Cklamovski xác nhận: “Vấn đề nằm ở chỗ Mintah cần giấy tờ cho việc nhập tịch khi sinh sống tại Malaysia đủ 5 năm. Điều này nằm ngoài khả năng của tôi. Khi nào giấy tờ được thông qua, cậu ấy mới đủ điều kiện ra sân”.

Chân sút 30 tuổi lần đầu đặt chân tới Malaysia vào năm 2017 khi ký hợp đồng với Terengganu FC. Kể từ đó, anh khoác áo nhiều CLB khác nhau như UiTM, Terengganu FC II, Kuala Lumpur City và hiện là trụ cột của Kuching City FC.

Jordan Mintah đã thi đấu đủ 5 năm ở Malaysia nhưng chưa hoàn tất thủ tục giấy tờ để chuyển Liên đoàn bóng đá (Ảnh: Getty).

Sự cố của Jordan Mintah diễn ra ngay sau khi Liên đoàn bóng đá Malaysia bị FIFA buộc tội làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca và João Figueiredo. Nhóm cầu thủ này đã bị FIFA cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Ngoài ra, FAM cũng bị phạt số tiền lớn.

Điều đáng nói, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vẫn đang chờ đợi phán quyết từ FIFA và Tòa án thể thao (CAS) trước khi đưa ra án phạt với Malaysia. Họ hoàn toàn có thể bị xử thua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 0-3 hoặc thậm chí là bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.