Lamine Yamal đổ gục xuống sân, có nguy cơ lỡ hẹn với World Cup 2026

Rạng sáng 23/4, Barcelona đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Celta Vigo. Trong đó, Yamal là người ghi bàn duy nhất trận đấu. Với kết quả này, Los Blaugrana tiến gần hơn tới chức vô địch khi đang có 82 điểm, nhiều hơn 9 điểm so với đội xếp thứ hai là Real Madrid.

Thế nhưng, Barcelona trả giá đắt sau trận thắng này khi tiền đạo Yamal đã dính chấn thương. Cầu thủ 18 tuổi đã có tình huống va chạm mạnh với hậu vệ Yoel Lago. Sau đó, thần đồng người Tây Ban Nha đã đứng dậy và thực hiện thành công quả phạt đền. Nhưng ngay sau đó, Yamal đã đổ gục xuống sân đau đớn và ra hiệu xin thay người.

Yamal đã khập khiễng rời sân với chấn thương ở vùng đùi, nhường vị trí cho Rooney Bardghji. Theo nguồn tin từ tờ AS, tiền đạo sinh năm 2007 bị rách cơ và có thể ảnh hưởng đến khả năng dự World Cup 2026. Trong hôm nay, Barcelona sẽ tiến hành kiểm tra sâu hơn để biết được chi tiết chấn thương của mình.

Thời gian phục hồi với chấn thương dạng này khác nhau. Nếu bị rách cơ cấp độ 1, Yamal chỉ phải nghỉ vài ngày. Trong trường hợp bị rách cơ cấp độ 2, cầu thủ này có thể mất vài tuần nhưng nếu ở cấp độ 3, anh phải nghỉ thi đấu từ 3 tháng trở lên.

Không chỉ CLB Barcelona mà đội tuyển Tây Ban Nha cũng đang đứng ngồi không yên với chấn thương của Yamal. Đội bóng xứ bò tót sẽ thi đấu trận ra quân ở World Cup 2026 vào ngày 15/6. Nếu Yamal phải nghỉ vài tháng, coi như cầu thủ này không thể tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ở Euro 2024, Yamal (khi mới 16 tuổi) đã trở thành cái tên nổi đình nổi đám và giúp đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch. Ở mùa giải này, anh thi đấu khá tốt khi ghi 24 bàn và có thêm 17 kiến tạo sau 44 lần ra sân cho Barcelona trên mọi đấu trường. Anh gần như là gương mặt không thể thay thế trong sơ đồ của HLV Hansi Flick (Barcelona) và De La Fuente (Tây Ban Nha).