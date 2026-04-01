Thua đau trên chấm luân lưu, Italy lỡ hẹn với World Cup 2026

Kết quả chung kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu Bosnia & Herzegovina 1-1 Italy (penalty 4-1) CH Séc 2-2 Đan Mạch (penalty 3-2) Kosovo 0-1 Thổ Nhĩ Kỳ Thụy Điển 3-2 Ba Lan

Hành quân đến sân Zenica của Bosnia & Herzegovina, Italy giữ nguyên đội hình đã thắng Bắc Ireland 2-0 ở bán kết. HLV Gattuso kỳ vọng ghi bàn vào các ngôi sao Tonali, Dimarco; Moise Kean, Retegui.

Italy mở tỷ số trước, nhưng họ đánh mất thế trận sau khi thiếu người (Ảnh: Getty).

Đội khách nhập cuộc tự tin và nhanh chóng tạo nên sự khác biệt. Phút 15, từ sai lầm của thủ môn đối phương, dưới áp lực của Mateo Retegui, bóng đến chân Nicolo Barella và Moise Kean dứt điểm một chạm đẳng cấp từ rìa vòng cấm, mở tỷ số 1-0 cho Italy.

Đang sở hữu thế trận tốt, Italy nhận tổn thất ở phút 41. Thủ môn Gianluigi Donnarumma thực hiện đường phát bóng lỗi, tạo điều kiện cho Amar Memic băng xuống. Alessandro Bastoni buộc phải phạm lỗi từ phía sau và nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến Italy chỉ còn 10 người trên sân.

Italy cố gắng bảo toàn lợi thế sau hiệp 1 và sang hiệp 2, Bosnia & Herzegovina dồn ép liên tục, buộc đội khách phải lùi sâu đội hình. Thủ môn Donnarumma có hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, đáng chú ý là tình huống đẩy cú sút hiểm hóc của Benjamin Tahirovic hay pha phản xạ trước cú đánh đầu của Edin Dzeko.

Tuy vậy, Italy không thể đứng vững trước sức ép liên tục từ Bosnia & Herzegovina . Phút 79, từ quả tạt của Dedic, Dzeko đánh đầu buộc Donnarumma đẩy bóng ra, và Haris Tabakovic có mặt đúng lúc để đá bồi, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Trong thời gian còn lại và cả hiệp phụ, Italy chơi đầy nỗ lực dù thiếu người. Họ vẫn tạo ra một số cơ hội đáng chú ý từ các tình huống phản công, nhưng các chân sút đều bỏ lỡ. Bosnia & Herzegovina cũng có những pha tấn công nguy hiểm, nhưng tỷ số 1-1 được giữ nguyên sau 120 phút.

Bosnia & Herzegovina giành vé dự World Cup 2026 sau loạt luân lưu định mệnh (Ảnh: Getty).

Hai đội phải bước vào loạt luân lưu định mệnh, Francesco Pio Esposito của Italy đá hỏng ngay lượt đầu tiên khi sút vọt xà, sau đó Bryan Cristante đưa bóng dội xà ngang. Bosnia & Herzegovina thực hiện thành công cả 4 lượt luân lưu, khép lại chiến thắng 4-1 để giành vé dự World Cup 2026.

Đây là kết cục cay đắng với Italy, họ đã rất nỗ lực trong thế thiếu người nhưng vẫn nhận thất bại. Như vậy sau thất bại ở các năm 2018 và 2022, bóng đá Italy lần thứ ba liên tiếp vắng mặt ở World Cup.

Bóng đá Bosnia & Herzegovina làm nên lịch sử với lần thứ hai dự World Cup, lần trước họ dự World Cup 2014 và dừng bước ở vòng bảng tại Brazil. Tinh thần chiến đấu kiên cường, tận dụng tốt lợi thế hơn người và giữ vững sự lạnh lùng trên chấm luân lưu giúp Bosnia & Herzegovina được hiện diện ở World Cup 2026.

Đội hình thi đấu

Bosnia & Herzegovina: Vasilj; Memic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Dedic, Sunjic, Basic; Bajraktarevic, Demirovic, Dzeko.

Bàn thắng: Tabakovic (79').

Italy: Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Moise Kean, Retegui.

Bàn thắng: Moise Kean (15').