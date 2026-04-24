Có nguy cơ vắng mặt ở World Cup, Lamine Yamal lên tiếng đầy đau xót

Lamine Yamal đã dính chấn thương trong chiến thắng 1-0 trước Celta Vigo ở La Liga vào rạng sáng 23/4. Chấn thương này khiến nhiều người hâm mộ Tây Ban Nha lo lắng trong bối cảnh World Cup 2026 sắp khai mạc.

Yamal phải nghỉ thi đấu ít nhất tới hết mùa giải này (Ảnh: Getty).

Hôm qua, Barcelona xác nhận Yamal đã gặp vấn đề ở vùng gân kheo. Cầu thủ này sẽ phải nghỉ thi đấu tới hết mùa giải. Khả năng thần đồng 18 tuổi góp mặt ở World Cup 2026 vẫn còn bỏ ngỏ.

Ở thời điểm này, Barcelona đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng La Liga với 9 điểm nhiều hơn Real Madrid trong bối cảnh mùa giải còn 6 vòng. Dù đó là khoảng cách rất lớn nhưng không phải không thể san lấp. Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ nín thở chờ thông tin từ tình hình của Yamal.

Trước tình hình này, Yamal đã chia sẻ đầy đau xót trên trang Instagram. Tiền đạo 18 tuổi này chia sẻ: “Chấn thương khiến tôi rời sân ở thời điểm tôi muốn thi đấu nhất. Không điều gì có thể diễn tả được nỗi đau này.

Tôi cảm thấy đau lòng khi không thể chiến đấu cùng các đồng đội khi họ cần tôi. Nhưng tôi tin tưởng vào họ. Tôi biết rằng họ sẽ cống hiến hết mình trong từng trận đấu. Tôi vẫn cùng các đồng đội chiến đấu dù là ở bên ngoài sân cỏ. Tôi sẽ cố gắng hỗ trợ, động viên và thúc đẩy các đồng đội.

Yamal là nhân tố rất quan trọng của đội tuyển Tây Ban Nha (Ảnh: Getty).

Chấn thương này không phải là kết thúc. Đây chỉ là quãng nghỉ với tôi. Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, nhiệt huyết hơn bao giờ hết. Cảm ơn những lời nhắn động viên từ mọi người”.

Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ thi đấu trận mở màn World Cup 2026 vào ngày 15/6 khi đối đầu với Cape Verde. Sau đó, họ sẽ đối đầu với Uruguay và Saudi Arabia.

Yamal đang thi đấu tốt trong mùa giải này khi ghi 24 bàn thắng và có 17 đường kiến tạo thành bàn sau 44 trận ra sân cho Barcelona. Anh cũng là nhân tố vô cùng quan trọng ở đội tuyển Tây Ban Nha trong vài năm gần đây, tiêu biểu là trên hành trình vô địch Euro 2024.