VTV chính thức công bố sở hữu bản quyền World Cup 2026

“VTV phát sóng trực tiếp trọn vẹn 104 trận đấu, lễ khai mạc, bế mạc, các nội dung tổng hợp của FIFA World Cup 2026 và 9 chương trình đồng hành trên nhiều khung giờ trong ngày trên các kênh VTV với chất lượng tốt nhất”, Đài truyền hình Việt Nam phát đi thông báo.

Thực tế, thông tin VTV sở hữu bản quyền World Cup 2026 đã được FIFA hé lộ mới đây. Theo đó, trang chủ của cơ quan này đã hé lộ Đài truyền hình Việt Nam có quyền khai thác các trận đấu ở World Cup 2026 trên các nền tảng TV, Radio, Mobile (thiết bị di động) và internet.

Điều này đồng nghĩa rằng người hâm mộ có thể theo dõi miễn phí các trận đấu ở giải đấu bóng đá số một hành tinh trên nhiều nền tảng khác nhau.

Bên cạnh đó, VTV là đơn vị duy nhất tại Việt Nam nắm giữ quyền trình chiếu công cộng, có quyền tổ chức hoặc cấp phép cho bên thứ ba tổ chức các sự kiện xem bóng đá như khu vực fan zone, tại nhà hàng, rạp chiếu phim, địa điểm công cộng

Giám đốc Quan hệ Đối tác Truyền thông của FIFA, Jean-Christophe Petit, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi đạt được thỏa thuận với VTV. Việc chuẩn bị sớm sẽ giúp FIFA và VTV cùng lan tỏa quy mô, sức hấp dẫn, cũng như niềm vui và cảm xúc mà FIFA World Cup mang đến cho khán giả”.

Theo thông tin từ FIFA, hiện đã có 180 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu bản quyền của sự kiện thể thao này. Tính riêng ở Đông Nam Á, 6 quốc gia đã có bản quyền là Campuchia, Indonesia, Philippines, Singapore, Tinor Leste và Việt Nam.

Điều đáng chú ý, hai nền bóng đá lớn, đến từ hai nền kinh tế lớn tại Đông Nam Á là Thái Lan và Malaysia vẫn chưa sở hữu bản quyền truyền thông World Cup. Nguyên nhân của hiện tượng này là do mức giá bản quyền phát sóng mà FIFA đưa ra cho phía Malaysia quá cao.

Tờ New Straits Times tiết lộ: “Người hâm mộ Malaysia có nguy cơ không được xem World Cup 2026, do bản quyền phát sóng vẫn chưa được các bên thỏa thuận xong. Chỉ còn vài tuần nữa là World Cup 2026 khai diễn, nhưng hiện chưa có đài truyền hình nào của Malaysia sở hữu bản quyền phát sóng này. Điều đó dấy lên lo ngại rằng người hâm mộ bóng đá sẽ không được xem World Cup tại Malaysia”.

“Các nguồn tin cho biết mức giá khổng lồ mà FIFA đưa ra là 50 triệu USD (hơn 1.316 tỷ đồng, hoặc 198,5 triệu ringgit). Mức giá này chính là trở ngại lớn, khiến cho các cuộc đàm phán kéo dài đến hiện tại mà chưa có hồi kết”, vẫn là thông tin trên tờ New Straits Times.

Trong khi đó, tại Thái Lan, điều tương tự cũng xảy ra, mức giá bản quyền phát sóng quá cao khiến cho các kênh truyền hình tại xứ sở chùa vàng chưa thể chốt xong bản quyền truyền thông World Cup 2026 với FIFA.

Ngoài Thái Lan và Malaysia, các quốc gia khác ở Đông Nam Á chưa có bản quyền World Cup có thêm Myanmar, Brunei và Lào.