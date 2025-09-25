Tuyển futsal Việt Nam vượt Thái Lan, có thành tích tốt nhất Đông Nam Á

Ở loạt trận cuối cùng vòng loại giải futsal châu Á diễn ra vào hôm qua (24/9), tuyển futsal Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Lebanon. Điều đó giúp cho thầy trò HLV Diego Giustozzi có tấm vé tham dự vòng chung kết giải futsal châu Á ở Indonesia vào đầu năm sau.

Tuyển futsal Việt Nam là đội Đông Nam Á có thành tích tốt nhất vòng loại giải futsal châu Á (Ảnh: VFF).

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhấn mạnh thành tích của tuyển futsal Việt Nam hoàn hảo. Sau 3 trận đấu, các học trò của HLV Diego Giustozzi đã ghi 20 bàn thắng và chỉ thủng lưới 3 bàn trong ba trận đấu vừa qua.

Thành tích của tuyển futsal Việt Nam ở vòng loại tốt nhất Đông Nam Á ở giai đoạn vòng loại futsal châu Á. Thái Lan, đội bóng top đầu châu Á, không giành trọn vẹn 3 chiến thắng. “Voi chiến” đã thắng Brunei, Bahrain và hòa Hàn Quốc.

Dù sao, Thái Lan vẫn đang xếp đầu bảng B với cùng 7 điểm như Hàn Quốc và hơn hiệu số thắng bại. Kết quả này giúp Thái Lan (và cả Hàn Quốc) đều giành quyền lọt vào vòng chung kết giải futsal châu Á.

Đông Nam Á có thêm một đội bóng giành vé đi tiếp là Malaysia. Dù nằm cùng bảng với đối thủ rất mạnh là Iran ở bảng G nhưng Malaysia vẫn thi đấu khá tốt. Họ đã thắng UAE, Bangladesh và “chỉ” thua 0-4 trước Iran ở lượt trận cuối. Nhờ đó, Malaysia chắc chắn nằm trong nhóm 7 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Tuyển futsal Việt Nam dễ dàng giành vé tham dự vòng chung kết giải futsal châu Á (Ảnh: VFF).

Myanmar đang nằm trong giai đoạn chờ. Họ thắng 7-3 trước Maldives nhưng lại thua 0-8 trước Afghanistan. Hiện tại, Myanmar nằm trong nhóm 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất nhưng vẫn phải chờ kết quả ở bảng D với sự góp mặt của 4 đội bóng là Iraq, Saudi Arabia, Đài Bắc Trung Hoa và Pakistan. Bảng đấu này sẽ thi đấu vào tháng 10. Thành tích đối đầu của đội nhì bảng với đội cuối bảng sẽ không được tính khi so sánh với Myanmar.

Vòng chung kết futsal châu Á 2026 diễn ra ở Indonesia từ ngày 27/1 đến ngày 7/2. Trong quá khứ, thành tích tốt nhất của tuyển futsal Việt Nam là giành hạng 4 vào năm 2016. Iran là đội bóng giàu thành tích nhất với 13 lần vô địch.