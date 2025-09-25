AFC bình luận khi tuyển futsal Việt Nam liên tiếp thắng đậm

Trong trận đấu ở lượt trận cuối cùng vòng loại giải futsal châu Á, tuyển futsal Việt Nam đã giành chiến thắng 4-0 trước Lebanon. Như vậy, đoàn quân HLV Diego Giustozzi đã kết thúc vòng loại với ba chiến thắng đậm trước Lebanon (4-0), Trung Quốc (7-2), Hong Kong (9-1) và giành vé tham dự giải futsal châu Á.

Tuyển futsal Việt Nam thắng đậm trước Lebanon (Ảnh: VFF).

Chứng kiến tuyển futsal Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội ở bảng E, AFC bình luận: “Chiến thắng 4-0 trước Lebanon đã giúp tuyển futsal Việt Nam chính thức giành vé vào vòng chung kết futsal châu Á với thành tích toàn thắng ở vòng loại và giành trọn vẹn 9 điểm.

Lebanon buộc phải giành chiến thắng trong trận đấu với tuyển futsal Việt Nam mới giành vé đi tiếp. Thế nhưng, họ đã gặp đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều.

Tuyển futsal Việt Nam chơi pressing (gây áp lực) tầm cao và hoàn toàn làm chủ trận đấu ngay từ đầu. Đại diện Đông Nam Á mở tỷ số ở phút thứ 9 do công Nguyễn Đa Hải với cú dứt điểm ở rìa vòng cấm. Chỉ vài giây sau đó, Nguyễn Thịnh Phát lập tức nhân đôi cách biệt cho tuyển futsal Việt Nam từ tình huống dứt điểm cận thành.

Tuyển futsal Việt Nam ghi tới 20 bàn thắng trong ba trận ở vòng loại futsal châu Á (Ảnh: VFF).

Đoàn quân của HLV Diego Giustozzi tiếp tục áp đảo và nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 11 nhờ Từ Minh Quang, người đã tận dụng pha căng ngang của Vũ Ngọc Ánh.

Sang hiệp hai, Lebanon dồn lên mạnh mẽ nhưng đà hưng phấn nhanh chóng bị chặn đứng khi Việt Nam phản công và có bàn thắng thứ 4. Ngọc Ánh tung cú sút ngoài vòng cấm, bóng chạm người hậu vệ đổi hướng đi thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng 4-0. Kết quả này giúp futsal Việt Nam giành vé tham dự giải futsal châu Á”.

Vòng chung kết futsal châu Á 2026 diễn ra ở Indonesia từ ngày 27/1 đến ngày 7/2. Trong quá khứ, thành tích tốt nhất của tuyển futsal Việt Nam là giành hạng 4 vào năm 2016. Iran là đội bóng giàu thành tích nhất với 13 lần vô địch.