Fica Fica DTiNews DTiNews
Xu hướng
Thể thao Bóng đá
Dòng sự kiện : Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup
Tuyển futsal Việt Nam 5-0 Trung Quốc (hiệp 1): Những bàn thắng chóng vánh

Tuyển futsal Việt Nam 5-0 Trung Quốc (hiệp 1): Những bàn thắng chóng vánh

(Dân trí) - Phút 16, Vũ Ngọc Anh có đường chuyền từ biên xé toang hàng thủ tuyển Trung Quốc để cầu thủ số 10 lao vào đệm bóng ở cột gần ghi bàn.

Hạo Minh
Hạo Minh