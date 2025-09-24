Đánh bại Lebanon, tuyển futsal Việt Nam giành vé dự giải châu Á

Đội tuyển futsal Việt Nam ở vị trí thuận lợi trước khi bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng loại với Lebanon. Thầy trò HLV Giustozzi chỉ cần một kết quả hòa sẽ đứng đầu bảng E và giành vé dự vòng chung kết giải đấu diễn ra tại Indonesia vào năm 2026.

Với đẳng cấp cao hơn đối thủ, tuyển futsal Việt Nam nhập cuộc mạnh mẽ nhưng Lebanon đã chống đỡ quyết liệt. Thế bế tắc được khai thông ở phút thứ 10 khi Nguyễn Đa Hải dứt điểm tung lưới Lebanon mở tỷ số. Bàn thua khiến các cầu thủ Lebanon choáng váng, chỉ trong vòng hơn một phút sau bàn thua đầu tiên, Lebanon đã thủng lưới thêm hai bàn. Nguyễn Mạnh Dũng và Từ Minh Quang là những người ghi bàn cho tuyển Việt Nam.

Cầu thủ Đa Hải ăn mừng sau khi mở tỷ số trận đấu (Ảnh: AFC).

Sau khi có 3 bàn thắng, tuyển Việt Nam chủ động kiểm soát trận đấu không cho đối thủ vùng lên. Không bung sức tấn công dồn dập, nhưng mỗi khi tuyển Việt Nam tăng tốc lại khiến cho hàng thủ của Lebanon chao đảo, vì vậy đối phương không dám chơi power-play để dồn sức tấn công.

Thế trận những phút đầu hiệp hai không thay đổi. Phút thứ 25, Lebanon chỉ còn 4 cầu thủ trên sân do một cầu thủ phải nhận thẻ đỏ. Chớp thời cơ thi đấu hơn người, tuyển Việt Nam đã ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 do công của Vũ Ngọc Ánh.

Tỷ số 4-0 đủ để tuyển Việt Nam đảm bảo chiến thắng, các học trò của HLV Giustozzi đã chơi bình tĩnh trong khoảng thời gian còn lại, chủ động kiểm soát bóng, tránh những tranh chấp quyết liệt có thể gây chấn thương. Lebanon cần bàn thắng để cải thiện hiệu số bàn thắng bại nhưng chỉ dám chơi power-play trong khoảng 2 phút cuối trận và áp lực họ tạo ra không đủ để ghi bàn thắng danh dự.

Lebanon không gây ra nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam (Ảnh: AFC).

Chung cuộc, tuyển Việt Nam thắng 4-0 và giành ngôi đầu bảng E với 9 điểm sau 3 trận, hiệu số bàn thắng bại là 20-3. Lebanon đứng nhì bảng E với 4 điểm, hiệu số bàn thắng bại -3. Tuy nhiên, đây chưa phải vị trí chính thức của Lebanon sau vòng loại do trận đấu giữa Hong Kong và Trung Quốc chưa diễn ra, kết quả trận đấu này có thể khiến vị trí nhì bảng đổi chủ.