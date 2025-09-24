Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi futsal Việt Nam thắng đậm cả 3 trận

"Futsal Việt Nam thực sự rất mạnh. Chúc mừng các bạn với 3 trận toàn thắng. Hẹn gặp lại các bạn ở vòng chung kết tại Indonesia", tài khoản Yudistira AlSakhi đến từ Indonesia ca ngợi chiến thắng của tuyển futsal Việt Nam trước Lebanon trên trang Asean Football ở lượt cuối vòng loại futsal châu Á diễn ra vào chiều 24/9.

Trận đấu giữa tuyển futsal Việt Nam và tuyển futsal Lebanon được xem là trận chung kết của bảng E, khi đội nào giành chiến thắng sẽ chắc chắn giành ngôi đầu bảng và đoạt vé chính thức vào vòng chung kết futsal châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 27/1 đến 7/2 tại Indonesia vào năm sau.

Tuyển futsal Việt Nam dễ dàng đánh bại Lebanon với tỷ số 4-0 để giành vé dự VCK futsal châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên tuyển futsal Việt Nam có lợi thế hơn Lebanon khi bước vào lượt đấu cuối cùng nhờ hơn đối thủ 2 điểm và chỉ cần một trận hoà là giành ngôi đầu bảng. Dù vậy đoàn quân của HLV Diego Giustozzi vẫn chơi tấn công tự tin ngay từ đầu.

Trong khoảng 10 phút đầu tiên thế trận diễn ra tương đối cân bằng. Tuy nhiên tuyển futsal Việt Nam đã phá vỡ thế bế tắc khi Nguyễn Đa Hải dứt điểm tung lưới Lebanon mở tỷ số ở phút thứ 10.

Bàn thua khiến các cầu thủ Lebanon choáng váng, chỉ trong vòng hơn một phút sau bàn thua đầu tiên, Lebanon đã thủng lưới thêm hai bàn. Nguyễn Mạnh Dũng và Từ Minh Quang là những người ghi bàn cho tuyển Việt Nam. Tỷ số 3-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, tuyển futsal Việt Nam không gây sức ép quá lớn như hiệp 1 nhưng vẫn có thêm bàn thắng sau pha lập công của Vũ Ngọc Ánh ở phút 25, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội nhà.

Chiến thắng này giúp tuyển futsal Việt Nam đoạt vé dự vòng chung kết (VCK) châu Á 2026 với tư cách là đội đầu bảng sau 3 trận toàn thắng. Màn trình diễn của thầy trò HLV Diego Giustozzi ở vòng loại tại bảng E đã nhận được sự ngợi khen của các CĐV Đông Nam Á.

"Chúc mừng tuyển futsal Việt Nam. Hẹn gặp lại ở Jakarta. Hy vọng sẽ chứng kiến thêm nhiều đội ở Đông Nam Á giành vé vào vòng chung kết", tài khoản Chernyl Vuzge đến từ Indonesia bày tỏ.

"Có vẻ như đội tuyển futsal Việt Nam còn mạnh hơn cả Thái Lan. Ba trận toàn thắng, ghi được 20 bàn và để thủng lưới chỉ 3 bàn. Futsal Việt Nam là đội bóng rất mạnh ở Đông Nam Á", tài khoản Gold Ronnakrit đến từ Thái Lan bình luận.

"Tuyển Lebanon thực sự không quá mạnh khi họ hoà với Hong Kong (Trung Quốc), trong khi futsal Việt Nam đánh bại Hong Kong với tỷ số 9-1. Chiến thắng của futsal Việt Nam trước Lebanon không có gì quá bất ngờ. Chúc mừng futsal Việt Nam đã ghi tên vào vòng chung kết", tài khoản Kdey Batv đến từ Singapore nhấn mạnh.

"Chiến thắng rất thuyết phục. Futsal Việt Nam từng hai lần dự World Cup nên giành vé dự giải châu Á với họ có vẻ không phải là điều gì quá khó khăn. Chúc mừng các bạn", tài khoản Yuda Immanuel đến từ Indonesia chia sẻ.

"Tuyển futsal Lebanon còn nhớ thời điểm tranh vé play-off đi World Cup với Việt Nam, đá hai trận đều hoà nhưng tuyển Việt Nam giành vé nhờ luật bàn thắng sân khách mà giờ xuống nhanh thật", tài khoản Quân Hoàng đến từ Việt Nam chốt lại.