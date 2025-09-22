Vì sao tuyển Trung Quốc yếu hơn nhiều so với đội tuyển futsal Việt Nam?

Trên bảng xếp hạng FIFA, trước khi vòng loại giải futsal vô địch châu Á 2026 diễn ra, đội tuyển futsal Việt Nam xếp hạng 26. Còn đội tuyển Trung Quốc đứng thứ 85, tức là khoảng cách giữa hai đội lên đến 59 bậc.

Còn trên sân, ở những cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội tuyển futsal Việt Nam và Trung Quốc, phần thắng thường nghiêng về phía đội tuyển futsal Việt Nam.

Đội tuyển futsal Việt Nam từng thắng đội tuyển Trung Quốc ở giải châu Á năm 2024 (Ảnh: AFC).

Tại vòng chung kết (VCK) futsal châu Á 2024, đội tuyển futsal Việt Nam thắng đội tuyển Trung Quốc 1-0. Năm đó, giải đấu diễn ra ở Thái Lan. Người ghi bàn duy nhất cho đoàn quân của HLV Diego Giustozzi (người Argentina) năm đó là Nhan Gia Hưng.

Cầu thủ này cũng có mặt trong danh sách tham dự trận đấu gặp đội tuyển futsal Trung Quốc vào tối nay.

Những chi tiết trên cho thấy, khác với nội dung bóng đá sân cỏ, ở nội dung futsal, đội tuyển futsal Trung Quốc yếu hơn nhiều so với đội tuyển futsal Việt Nam. Sự chênh lệch về trình độ giữa đôi bên xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Đầu tiên, nền bóng đá Trung Quốc nói chung sa sút mạnh trong những năm gần đây, và nội dung futsal là một trong những nội dung chịu ảnh hưởng chung của sự sa sút ở nền bóng đá thuộc quốc gia tỷ dân.

Đội tuyển futsal Việt Nam hiện nay mạnh hơn so với đội tuyển Trung Quốc (Ảnh: AFC).

Thứ nhì, futsal Trung Quốc từng kỳ vọng vào sự lột xác ở một số cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, khi những cầu thủ nhập tịch này không thể hiện đúng sự kỳ vọng, đội tuyển futsal Trung Quốc bị mất phương hướng.

Ngược lại, đội tuyển futsal Việt Nam kiên trì vào việc đầu tư vào cầu thủ trẻ, giúp cho tính kế cận của đội tuyển futsal Việt Nam rất tốt, cấu trúc của nền futsal luôn ổn định. Điều này giúp cho đội tuyển Việt Nam ổn định thành tích trong những năm qua.

Còn riêng tại vòng loại giải futsal châu Á 2026 đang diễn ra, dù có lợi thế sân nhà, nhưng đội tuyển futsal Trung Quốc vẫn để thua Lebanon 1-2 hôm 20/9, ở lượt đấu mở màn bảng E. Ngược lại, đội tuyển futsal Việt Nam thắng đậm đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) đến 9-1.

Cơ hội giành vé vào VCK giải châu Á diễn ra vào đầu năm sau của đội tuyển futsal Việt Nam lớn hơn nhiều so với đội tuyển futsal Trung Quốc. Theo điều lệ, 8 đội đầu bảng, cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vượt qua vòng loại, cùng xuất hiện tại VCK bên cạnh đội chủ nhà Indonesia.

Trận đấu giữa đội tuyển futsal Việt Nam và đội tuyển futsal Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 18h30 tối nay (22/9), tại Nhà thi đấu Linping (Hàng Châu, Trung Quốc).