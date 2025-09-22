Xem trực tiếp trận futsal Việt Nam gặp Trung Quốc ở đâu?

Hôm nay, tuyển futsal Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quyết định ở bảng E vòng loại giải futsal châu Á gặp tuyển futsal Trung Quốc trên sân Linping Sport Center Gymnasium (Hàng Châu, Trung Quốc).

Tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng 9-1 trước Hong Kong (Trung Quốc) trong trận mở màn vòng loại futsal châu Á (Ảnh: VFF).

Cho tới sáng 22/9, chưa có đài truyền hình nào ở Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng vòng loại giải futsal châu Á. Do đó, các trận đấu của tuyển futsal Việt Nam sẽ không được phát sóng trên truyền hình. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật khi có thông tin chính thức. Người hâm mộ có thể theo dõi các trận đấu của tuyển futsal Việt Nam trên báo Dân trí.

Tuyển futsal Việt Nam đã khởi đầu thành công khi giành chiến thắng với tỷ số 9-1 trước tuyển futsal Hong Kong (Trung Quốc) ở lượt trận mở màn. Trong khi đó, Trung Quốc đã thất bại 1-2 trước Lebanon.

Xét về thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển futsal Việt Nam đứng đầu bảng đấu này khi đang đứng thứ 26 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất trong lịch sử đội tuyển. Ở bảng đấu này, Lebanon xếp thứ 54, Trung Quốc xếp thứ 85, còn Hong Kong (Trung Quốc) xếp thứ 123.

Tuyển futsal Trung Quốc (áo xanh) thất bại trước Lebanon ở lượt trận mở màn (Ảnh: Sina).

Theo quy định của AFC, 8 đội đầu bảng và 7 đội có thành tích tốt nhất (trong số 8 bảng) sẽ giành quyền vào vòng chung kết giải futsal châu Á diễn ra ở Indonesia vào đầu năm sau.

Do đó, nếu giành 3 điểm trong trận đấu với Trung Quốc, tuyển futsal Việt Nam sẽ có cơ hội lớn giành vé tham dự giải châu Á. Trong khi đó, đội chủ nhà buộc phải chiến thắng ở trận đấu này.

Ở vòng chung kết futsal châu Á 2024, tuyển futsal Việt Nam từng đánh bại Trung Quốc với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta được phép chủ quan bởi Trung Quốc sẽ có lợi thế sân nhà cùng quyết tâm cao độ để tìm lại hy vọng.

Điều quan trọng, thầy trò HLV Diego Giustozzi cần duy trì sự tập trung và bản lĩnh trước sức ép từ khán giả chủ nhà.