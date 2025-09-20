AFC bình luận khi tuyển futsal Việt Nam đại thắng 9 bàn

Trong trận mở màn vòng loại giải futsal châu Á tại Hàng Châu (Trung Quốc), tuyển Futsal Việt Nam đã giành chiến thắng đậm với 9-1 trước Hong Kong (Trung Quốc). Chiến thắng này giúp cho đoàn quân HLV Diego Giustozzi rộng cửa giành tấm vé lọt vào giải châu Á.

Tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng 9-1 trước Hong Kong (Ảnh; AFC).

Bình luận về chiến thắng của tuyển futsal Việt Nam, AFC viết: “Tuyển futsal Việt Nam đã thể hiện sự áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc khi đối đầu với Hong Kong. Họ chỉ mất 6 phút để có hai bàn thắng do công của Đoàn Phát và Thịnh Phát.

Tới phút thứ 10, Nhan Gia Hưng đã ghi danh lên bảng tỷ số. Trước khi hiệp 1 khép lại, tuyển futsal Việt Nam còn có hai bàn thắng do công của Nguyễn Đa Hải và Phạm Đức Hòa.

Hong Kong đã ghi bàn thắng ngay đầu hiệp 2 do công của Tsang Tsz Hin. Thế nhưng, họ lại tiếp tục hứng chịu cơn thịnh nộ từ tuyển futsal Việt Nam. Từ Minh Quang đã lập cú hat-trick và Nguyễn Mạnh Dũng ghi 1 bàn trong hiệp 2 để giúp đội bóng Đông Nam Á giành chiến thắng 9-1. Đó là sự khởi đầu thuận lợi của tuyển futsal Việt Nam”.

Tuyển futsal Việt Nam chứng minh đẳng cấp ở vòng loại giải futsal châu Á (Ảnh: AFC).

Đánh giá sau trận, HLV Diego Giustozzi bày tỏ sự hài lòng. Ông cho biết đây là một khởi đầu thuận lợi. Tuy nhiên, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là tập trung cho từng trận đấu. Sau chiến thắng này, toàn đội sẽ hướng tới chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà Trung Quốc, diễn ra vào ngày 22/9 tới.

Nếu giành chiến thắng trước chủ nhà Trung Quốc ở lượt trận tiếp theo, tuyển futsal Việt Nam có khả năng cao giành tấm vé tham dự giải châu Á. Các đối thủ ở bảng đấu này đều có thứ hạng FIFA thấp hơn khá nhiều so với đoàn quân HLV Diego Giustozzi.