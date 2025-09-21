Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi tuyển futsal Việt Nam thắng 9-1 Hong Kong

"Đội tuyển futsal Việt Nam quá mạnh. Họ ở một đẳng cấp rất khác với futsal Hong Kong (Trung Quốc). Chúc mừng các bạn đã giành chiến thắng rất thuyết phục", tài khoản Mursalim Spar đến từ Malaysia bình luận trên trang Asean Football sau chiến thắng 9-1 của tuyển futsal Việt Nam trước tuyển futsal Hồng Kông (Trung Quốc) trong trận ra quân ở vòng loại giải futsal châu Á diễn ra vào chiều 20/9.

Tuyển futsal Việt Nam có chiến thắng dễ dàng trước tuyển futsal Hồng Kông (Trung Quốc).

Ở trận đấu này, tuyển futsal Hong Kong (Trung Quốc) bị đánh giá thấp hơn tuyển futsal Việt Nam khi đang xếp thứ 123 thế giới, kém khá xa so với futsal Việt Nam (thứ 26).

Do đó, futsal Việt Nam không gặp khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 9-1 trước đối thủ này. Trong hiệp 1, tuyển futsal Việt Nam đã thi đấu lấn lướt đối thủ và dẫn trước tới 5-0 với các pha lập công của Châu Đoàn Phát, Thịnh Phát, Đa Hải, Nhan Gia Hưng và Đức Hòa.

Ở hiệp 2, tuyển futsal Việt Nam tung nhiều cầu thủ dự bị vào sân với ý đồ thử nghiệm đội hình nhưng vẫn có thêm 4 bàn thắng. Trong khi đó tuyển futsal Hong Kong (Trung Quốc) chỉ có được một bàn thắng danh dự và chấp nhận để thua chung cuộc với tỷ số 1-9.

Chứng kiến chiến thắng đậm đà của tuyển futsal Việt Nam, nhiều CĐV Đông Nam Á thừa nhận đội tuyển "Rồng vàng" là ứng viên sáng giá để giành tấm vé vào vòng chung kết của bảng E, dù tuyển futsal Việt Nam vẫn còn phải gặp 2 đối thủ rất mạnh là tuyển futsal Trung Quốc và tuyển futsal Lebanon.

"Chúc mừng tuyển futsal Việt Nam. Một màn trình diễn không thể thuyết phục hơn. Nếu cứ đá thế này thì Trung Quốc và Lebanon đều cảm thấy lo lắng", tài khoản Fadel Castro đến từ Indonesia bày tỏ.

"Không ngạc nhiên trước việc futsal Hong Kong (Trung Quốc) thua Việt Nam. Nhưng tỷ số 9-1 cho thấy trình độ chênh lệch thế nào. Đấy là futsal Việt Nam còn chưa chơi hết sức, nếu không tỷ số còn có thể đậm hơn nữa", tài khoản Heyy Gus đến từ Singapore nhấn mạnh.

"Bóng đá futsal Việt Nam thực sự có số má tại châu Á chứ không chỉ ở Đông Nam Á. Chúc mừng chiến thắng của các bạn", tài khoản Arman Marques khẳng định.

"Một trận thắng đã được dự báo trước. Trận tiếp theo gặp tuyển futsal Trung Quốc mới đáng xem", tài khoản Morenzo Ro đến từ Myanmar chia sẻ.

"Thật ra những trận đấu trước đối thủ yếu như này chưa nói lên điều gì. Tuyển futsal Thái Lan cũng thắng Brunei với tỷ số 15-1, hãy bình tĩnh chờ xem điều gì sẽ xảy ra ở vòng tiếp theo", tài khoản Chatphisit Aiampa đến từ Thái Lan chốt lại.

Ở lượt trận thứ hai, tuyển futsal Việt Nam sẽ đối đầu với đội chủ nhà Trung Quốc vào ngày 22/9.