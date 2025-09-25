Nguyễn Xuân Son nhận tin không vui

Theo thông tin mới từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Xuân Son đã giảm giá từ 700.000 euro xuống từ 650.000 euro. Lý do bởi cầu thủ này không ra sân trong nhiều tháng qua vì điều trị chấn thương.

Xuân Son giảm giá trị xuống còn 650.000 euro (Ảnh: Thành Đông).

Dù vậy, Xuân Son vẫn là cầu thủ được định giá cao nhất ở đội tuyển Việt Nam thời điểm này. Các cầu thủ Việt kiều như Cao Pendant Quang Vinh và Nguyễn Filip cũng không có phong độ tốt và giảm giá trong đợt định giá này.

Giá trị của Cao Pendant Quang Vinh chỉ còn 500.000 euro. Đây là mức định giá thấp nhất của cầu thủ gốc Pháp kể từ khi mới thi đấu cho CLB Sochaux ở giải hạng 2 Pháp hồi năm 2018. Thời kỳ đỉnh cao, hậu vệ cánh trái này từng được định giá 900.000 euro.

Tương tự, Nguyễn Filip cũng còn được định giá 450.000 euro. Mức giá của thủ thành này tụt xuống trong mỗi lần định giá của Transfermarkt. Khi mới về CLB Công an Hà Nội, Nguyễn Filip vẫn còn được định giá 600.000 euro. Đỉnh điểm, thủ môn gốc CH Séc từng được định giá 950.000 euro thời còn khoác áo Slovan Liberec.

Tổng giá trị của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này chỉ còn 5,15 triệu euro. Chúng ta được định giá cao thứ 4 ở khu vực Đông Nam Á sau Indonesia, Malaysia và Thái Lan.

Người hâm mộ Việt Nam hy vọng Xuân Son sớm trở lại (Ảnh: Thành Đông).

Hiện tại, Xuân Son đang tập luyện dưới sự giám sát của các chuyên gia của CLB Nam Định và dần lấy lại thể trạng. Tiền đạo gốc Brazil dự kiến trở lại trong giai đoạn hai V-League vào đầu năm tới.

Chia sẻ với báo giới Brazil hồi tháng 8, Xuân Son tiết lộ: “Tôi cảm thấy rất ổn, đang trong giai đoạn phục hồi cơ bắp. Sắp tới, tôi sẽ tập luyện trở lại với bóng”.

Xuân Son khát khao lớn giúp đội tuyển Việt Nam giành vé tham dự World Cup 2030: “Giấc mơ lớn nhất của tôi là cùng đội tuyển Việt Nam góp mặt tại World Cup 2030. Tôi biết đó là mục tiêu rất khó, nhưng không gì là không thể. Tôi muốn cống hiến hết sức mình để biến điều đó thành hiện thực”.