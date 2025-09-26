Tuyển Việt Nam sáng cửa dự World Cup từ ý tưởng mới của FIFA

Kỳ World Cup 2030 sẽ có cấu trúc đặc biệt nhằm kỷ niệm 100 năm ngày khai sinh giải đấu. Trong đó, ba quốc gia Argentina, Uruguay và Paraguay chỉ được đăng cai ba trận khai mạc vòng bảng (mỗi nước một trận). Còn lại, các trận đấu sẽ chủ yếu diễn ra ở ba quốc gia Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco.

Đội tuyển Việt Nam sáng cửa dự World Cup nếu giải đấu này tăng lên 64 đội (Ảnh: Hướng Dương).

Tuy nhiên, các liên đoàn Nam Mỹ lại không hài lòng với việc chỉ tổ chức một trận đấu mang tính biểu tượng. Thay vào đó, họ mong muốn được tổ chức trọn vẹn một bảng đấu, qua đó đảm bảo lợi ích về kinh tế, khán giả và uy tín.

Do đó, họ đã đề xuất nâng số đội tham dự World Cup 2030 từ 48 đội lên 64 đội. Nếu FIFA chấp nhận, đây sẽ là kỳ World Cup tổ chức hoành tráng nhất trong lịch sử.

Điều này có thể giúp đội tuyển Việt Nam có thêm nhiều cơ hội tham dự World Cup hơn. Ở kỳ World Cup 2026, khi FIFA tăng lên 48 đội tham dự (châu Á có 8,5 suất), “Những chiến binh sao vàng” đã gây tiếc nuối khi phải dừng bước ở vòng loại thứ hai.

Nếu kịch bản World Cup tăng lên 64 đội trở thành sự thật, châu Á sẽ được tăng suất đáng kể, thay vì 8,5 suất như hiện nay. Điều đó mở ra cơ hội cho các đội bóng tầm trung ở châu Á như đội tuyển Việt Nam cạnh tranh.

Thực tế, không thể cho rằng việc đội tuyển Việt Nam bị loại sớm ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 là dấu hiệu để đánh giá thấp đội bóng. Tới vòng loại World Cup 2030, “Rồng vàng” có lứa trụ cột mới giàu tiềm năng, đã gây ấn tượng ở các giải trẻ gần đây như Văn Khang, Văn Trường, Vĩ Hào, Quốc Việt.

Lứa cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại sẽ là nòng cốt của đội tuyển quốc gia hướng tới vòng loại World Cup 2030 (Ảnh: Minh Quân).

Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang tích cực đề xuất nhập tịch những ngôi sao gốc nước ngoài chất lượng để cải thiện sức mạnh cho đội tuyển quốc gia. Hai cầu thủ gốc Brazil là tiền vệ Hendrio và trung vệ Gustavo Santos nằm trong diện sắp nhập tịch Việt Nam trong thời gian tới theo đề xuất của VFF và HLV Kim Sang Sik. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam còn có Xuân Son từng gây ấn tượng mạnh ở AFF Cup 2024.

Trong tương lai, không loại trừ khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ đón thêm những ngôi sao nhập tịch khác, để nâng cấp đội hình.

Việc từng lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 cho thấy đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên tiệm cận với trình độ của các đội bóng hàng đầu châu Á. HLV Kim Sang Sik đang nỗ lực xây dựng lại đội tuyển Việt Nam sau giai đoạn khủng hoảng. Do đó, trong trường hợp châu Á tăng suất tham dự World Cup, chúng ta hoàn toàn có thể mơ xa.

Tuy nhiên, kế hoạch tăng số đội tham dự World Cup đang vấp phải nhiều phản đối. Các liên đoàn châu Âu và CONCACAF lo ngại việc World Cup tiếp tục tăng số lượng đội bóng sẽ ảnh hưởng tới chất lượng, tạo gánh nặng về lịch thi đấu, cơ sở hạ tầng và chi phí.

Kế hoạch tăng lên 64 đội ở World Cup 2030 vẫn chỉ là ý tưởng nằm trên giấy và chưa được thông qua. FIFA sẽ phải lấy ý kiến từ các liên đoàn châu lục trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.