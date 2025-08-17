HAGL thua đậm CLB TPHCM, PVF-CAND bất ngờ đánh bại SL Nghệ An

Trận đấu trên sân Pleiku (Gia Lai) giữa CLB HAGL và CLB TPHCM chiều nay (17/8) diễn ra với ưu thế ban đầu thuộc về HAGL. Đội bóng phố núi tận dụng ưu thế về thể hình, liên tục treo bóng bổng vào khu vực cấm địa của CLB TPHCM (mùa trước mang tên CLB Bình Dương).

Tuy nhiên, khi mà HAGL đang tấn công ào ạt, họ bất ngờ chịu quả phạt đền từ sai lầm của hậu vệ Phan Du Học. Trong tình huống không có gì nguy hiểm ở phút 40, Phan Du Học lại vụng về cản phá trái phép tiền đạo Hồ Tuấn Tài của CLB TPHCM trong khu vực 16m50.

HAGL (áo vàng) thua đậm CLB TPHCM (Ảnh: HAGL FC).

Trọng tài Đỗ Khánh Nam sau khi tham khảo VAR, cho CLB TPHCM được hưởng quả phạt đền. Từ chấm 11m, Võ Minh Trọng sút thắng thủ môn Trần Trung Kiên bên phía HAGL, ghi bàn giúp CLB TPHCM dẫn trước 1-0.

Bàn thắng này chính là bước ngoặt của trận đấu, khiến trận cầu trên sân Pleiku rẽ sang một hướng khác.

HAGL buộc phải đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp hai, trong khi CLB TPHCM có điều kiện chơi phòng ngự phản công. Từ những đợt phản công như thế, CLB TPHCM có liên tiếp hai bàn thắng nữa ở hiệp thi đấu thứ hai.

Phút 72, tiền vệ vào sân từ băng ghế dự bị Nguyễn Văn Anh bật cao hơn hàng thủ chủ nhà, đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Chưa dừng lại tại đây, đến phút 83, một cầu thủ khác vào sân thay người là tiền đạo ngoại Ismaila sút bóng ấn định chiến thắng 3-0 cho CLB TPHCM trước HAGL.

Ở trận đấu khác diễn ra ngay sau đó ở vòng 1 LPBank V-League 2025-26, trên sân trung tâm PVF (Hưng Yên), PVF-CAND đánh bại cựu vô địch quốc gia SLNA 2-1. Junior de Souza mở tỷ số cho PVF-CAND ở phút 42.

Đến phút 59, Michael Olaha gỡ hòa 1-1 cho SLNA ở phút 59. Nhưng đến phút 66, Joseph Mpande ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho PVF-CAND.