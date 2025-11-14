Lý Hoàng Nam gặp lại Trương Vinh Hiển ở chung kết tại Australia

Trận chung kết nội dung đơn nam chuyên nghiệp (Pro Men’s Singles) tại PPA Tour Australia 2025 sẽ chứng kiến cuộc chạm trán giữa hai tay vợt hàng đầu Việt Nam, Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển.

Trận đấu tranh ngôi vô địch vào ngày 16/11 này càng trở nên nóng bỏng khi cả hai vừa có mâu thuẫn lớn hồi đầu tháng 10.

Lý Hoàng Nam ghi tên vào trận chung kết PPA Tour Australia 2025 (Ảnh: FBNV).

Ngày 13/11, cả hai đại diện của Việt Nam đều thể hiện phong độ ấn tượng để giành quyền vào trận đấu cuối cùng. Hoàng Nam đã có chiến thắng tương đối dễ dàng và áp đảo, đánh bại đối thủ Theo Platel người Pháp với tỉ số cách biệt 2-0, chính thức ghi tên mình vào chung kết.

Trong khi đó, Vinh Hiển cũng không hề kém cạnh khi có màn ngược dòng xuất sắc trước Jimmy Liong người Malaysia. Anh đã vươn lên mạnh mẽ ở hai set đấu cuối, giành chiến thắng chung cuộc 2-1 để thiết lập cuộc hẹn với đàn anh.

Việc cả hai đại diện Việt Nam cùng nhau góp mặt trong trận chung kết PPA Tour Australia 2025 không chỉ là cột mốc đáng nhớ mà còn tạo ra một kịch bản đầy kịch tính.

Đây là màn tái đấu được mong chờ nhất sau khi hai tay vợt từng xảy ra mâu thuẫn trong trận bán kết đơn nam PPA Tour Asia - Vietnam Cup (Đà Nẵng) hồi đầu tháng 10. Màn gặp gỡ mang tính "định mệnh" này vì thế đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng pickleball trong nước.

Tranh cãi xảy ra khi Lý Hoàng Nam kịch liệt phản ứng quyết định của trọng tài về hai tình huống bóng ngoài. Tay vợt này cho rằng cú đánh của anh vẫn ở trong sân nhưng quyết định của trọng tài không thay đổi.

Lý Hoàng Nam nằm ra sân để phản đối quyết định của trọng tài trong trận bán kết đơn nam PPA Tour Asia - Vietnam Cup (Ảnh chụp màn hình).

Kết quả, Trương Vinh Hiển đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1 và giành quyền vào chung kết, trong khi Hoàng Nam bị loại ở vòng bán kết đã khiến ngọn lửa tranh cãi bùng lên dữ dội trên mạng xã hội.

Ngay sau trận đấu, vợ của Lý Hoàng Nam đã nhanh chóng cập nhật trạng thái thể hiện sự bức xúc trên trang cá nhân, thậm chí sẵn sàng gọi thẳng tên đối thủ của chồng, càng làm tăng thêm sự chú ý của cộng đồng pickleball Việt Nam.

Trước áp lực dư luận và truyền thông, rạng sáng ngày 5/10, tay vợt trẻ Trương Vinh Hiển đã đăng tải bài viết xin lỗi chính thức trên trang cá nhân. Anh thừa nhận sự việc là bài học đáng nhớ ở tuổi 20.

"Em không có ý khiêu khích hay thiếu tôn trọng bất kỳ ai. Nếu ánh mắt, hành động trong thời điểm đó gây ra hiểu lầm thì đó là lỗi lớn của cá nhân em". Trương Vinh Hiển khẳng định anh đã nhìn nhận lại bản thân, rút ra bài học về sự bình tĩnh và chuyên nghiệp trong thể thao, đồng thời mong khán giả cho mình cơ hội để sửa sai.

Trương Vinh Hiển gặp lại đàn anh sau mâu thuẫn trên sân pickleball (Ảnh: FBNV).

Màn tái đấu ở trận chung kết PPA Tour Australia 2025 sắp tới sẽ là cơ hội để cả hai tay vợt khép lại hoàn toàn những ân oán trong quá khứ và chứng minh tinh thần thể thao cao thượng của pickleball Việt Nam.