Đội trọng tài pickleball Hà Nội ra mắt - Bước tiến của pickleball Việt Nam

Trong những năm gần đây, pickleball đã tạo nên một cơn sốt, trở thành điểm sáng mới phát triển mạnh mẽ trong bức tranh thể thao phong trào tại Việt Nam.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của môn thể thao mới mẻ này, Đội trọng tài pickleball Hà Nội đã chính thức được ra mắt tại Cung thể thao dưới nước. Sự kiện này cung cấp một lực lượng nòng cốt được đào tạo bài bản, nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và nâng cao chất lượng chuyên môn của các giải đấu sắp tới.

Ông Mạc Xuân Tùng (đại diện Tổng cục Thể thao – Bộ VH,TT&DL) kỳ vọng sự xuất hiện của Đội trọng tài pickleball Hà Nội sẽ nâng cao chất lượng của bộ môn pickleball trong nước (Ảnh: Quyết Thắng).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mạc Xuân Tùng (đại diện Tổng cục Thể dục Thể thao - Bộ VH,TT&DL) khẳng định: “Sự ra đời của đội trọng tài pickleball Hà Nội đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của pickleball, một bộ môn còn mới mẻ tại Việt Nam.

Việc hình thành một lực lượng trọng tài được đào tạo bài bản, có hiểu biết chuyên sâu về luật thi đấu và tinh thần công tâm sẽ giúp các giải pickleball được vận hành theo quy chuẩn, minh bạch và chuyên nghiệp hơn.

Điều này mở ra cơ hội để các trọng tài Việt Nam từng bước vươn ra khu vực, tham gia điều hành các giải quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh pickleball Việt Nam trên bản đồ thể thao thế giới".

Trước tốc độ phát triển "chóng mặt" của pickleball, việc xây dựng một đội ngũ trọng tài chuyên nghiệp, có năng lực chuyên môn vững vàng và đạo đức nghề nghiệp cao đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu.

Trọng tài không chỉ đơn thuần là người "cầm cân nảy mực" để đảm bảo tính công bằng trên sân đấu. Họ còn là đại diện quan trọng cho văn hóa ứng xử, tính chuyên nghiệp và hình ảnh của một môn thể thao đang trên đà hội nhập mạnh mẽ với quốc tế.

Bà Hoàng Thị Thái Bình, đại diện Đội trọng tài Pickleball Hà Nội cho biết: “Đội trọng tài Pickleball Hà Nội được thành lập với 25 thành viên nòng cốt, có kinh nghiệm dày dặn và uy tín trong các giải đấu khu vực và toàn quốc.

Với phương châm hoạt động “Công tâm - Chính xác - Chuyên nghiệp - Văn minh”, Đội trọng tài Pickleball Hà Nội cam kết không ngừng học hỏi, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống và bản lĩnh sân đấu.

Đội trọng tài Pickleball Hà Nội tin tưởng rằng, với sự đồng hành của các cấp quản lý thể thao và sự ủng hộ của người yêu pickleball, lực lượng trọng tài sẽ ngày càng lớn mạnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững và chuyên nghiệp hóa phong trào pickleball Việt Nam”.

Đội trọng tài Pickleball Hà Nội ra mắt với nhiều gương mặt uy tín, giàu kinh nghiệm (Ảnh: Quyết Thắng).

Hiện nay, pickleball tại Việt Nam đã hình thành một hệ sinh thái vận hành bài bản với các giải đấu quy mô, các lớp huấn luyện định kỳ cùng nhiều câu lạc bộ hoạt động chuyên nghiệp, thu hút đông đảo người chơi ở mọi lứa tuổi và ngành nghề.

Không chỉ dừng lại ở vai trò là sân chơi rèn luyện sức khỏe, pickleball đang chứng minh giá trị vượt trội khi trở thành cầu nối mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần thể thao tích cực, đồng thời mang đến sự đoàn kết và văn minh trong cộng đồng người chơi.