Trung Quốc phá 7 kỷ lục bơi trong ngày đầu tiên Asiad 19

Trong ngày thi đấu đầu tiên Asiad 19, các kình ngư Trung Quốc đã giành 7 huy chương vàng ở các nội dung bơi 200m hỗn hợp, 100m tự do, 100m ngửa nam; bơi 200m bướm, 1.500m tự do, 50m ếch và tiếp sức 4x100m tự do nữ. Trong đó, họ phá 7 kỷ lục Asiad (bao gồm 3 kỷ lục châu Á).

Pan Zhanle phá kỷ lục Asiad và châu Á ở nội dung 100m tự do nam (Ảnh: Olympic).

Cụ thể, kình ngư Pan Zhanle phá kỷ lục 100m tự do nam với thành tích 46 giây 97. Thành tích này hơn kỷ lục Asiad của Ning Zetao 0,73 giây và hơn kỷ lục châu Á của chính anh với 0,46 giây.

Tiếp đó, VĐV Wang Shun, với thành tích 1 phút 54 giây 62 ở nội dung 200m hỗn hợp nam, đã phá kỷ lục châu Á của chính anh và vượt qua kỷ lục Asiad của Hagino Kosuke.

Kình ngư Tang Qianting đạt thành tích 29 giây 92 ở nội dung 50m bơi ếch, phá kỷ lục châu Á của chính cô và phá kỷ lục Asiad của kình ngư Nhật Bản, Suzuki Satomi.

Các kình ngư Trung Quốc phá kỷ lục trong ngày thi đấu đầu tiên Asiad 19 (Ảnh: Reuters).

Các kỷ lục Asiad khác được xác lập gồm Xu Jiayu (100m bơi ngửa nam, 52 giây 23), Li Bingjie (1.500m tự do nữ, 15 phút 51 giây 18), Zhang Yufei (200m bơi bướm nữ, 2 phút 5 giây 57) và đồng đội bơi tiếp sức 4x100m tự do nữ (3 phút 33 giây 96).

Môn bơi Asiad 19 tổ chức từ ngày 24/9 đến 29/9 ở Cung thể thao dưới nước Olympic Hàng Châu.