Lịch thi đấu Asiad 19 ngày 25/9: Chờ tấm HCV từ bơi lội, bắn súng

Sau ngày thi đấu đầu tiên có 1 HCĐ ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng một mái chèo, tuyển rowing Việt Nam được kỳ vọng sẽ làm nên bất ngờ khi tranh tài ở 3 nội dung chung kết trong ngày hôm nay.

Bắn súng tiếp tục là một trong những môn thi đấu sớm nhất (08h00 sáng). Sau ngày ra quân không thành công, tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tranh tài ở các nội dung 10m bia di động cá nhân nam, 10m bia di động đồng đội nam, 25m súng ngắn bắn nhanh cá nhân nam và 25m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam.

Huy Hoàng và đội tuyển bơi lội Việt Nam tham gia nhiều nội dung thế mạnh (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ở môn bơi, các kình ngư Việt Nam tham dự ở các nội dung 50m ngửa nữ, 50m tự do nam, 200m tự do nữ, 100m ếch nam, 4x200m tự do nam.

Trong các nội dung này, 4x200m tự do nam chính là hy vọng lớn nhất. Mục tiêu của Đỗ Ngọc Vinh, Ngô Đình Chuyền, Nguyễn Huy Hoàng và Trần Hưng Nguyên là vào chung kết để tranh huy chương.

Ở môn đấu kiếm, niềm hy vọng Vũ Thành An cùng người đồng đội Nguyễn Văn Quyết ra trận ở nội dung kiếm chém cá nhân nam. Vòng loại sẽ bắt đầu từ 09h15.

Môn thể dục dụng cụ có một nội dung chung kết cầu thăng bằng, với đại diện duy nhất là Phạm Như Phương. Ở ngày thi đấu đầu tiên, tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam có màn ra quân ấn tượng khi giành tới 5 suất vào chung kết.

Ở các môn võ, judo tranh tài ở các hạng cân 57kg nữ, 63kg nữ và 81kg nam. Tuyển taekwondo sau tấm HCĐ biểu diễn cá nhân nam, tiếp tục được kỳ vọng có thêm huy chương khi tranh tài ở nội dung quyền đồng đội nam nữ, ngoài ra còn một nội dung đối kháng ở hạng cân 49kg nữ.

Một môn võ khác là wushu tranh tài ở nội dung Trường quyền nữ của Nguyễn Thị Hiền, ngoài ra là 3 hạng cân tán thủ 60kg nữ, 60kg nam và 65kg nam.

Ngoài các môn trên, đoàn thể thao Việt Nam còn thi đấu ở bóng bàn, tennis, esports, cờ vua và bóng đá nữ (Việt Nam gặp Bangladesh lúc 15h00).