Trossard tỏa sáng, Arsenal đòi lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Sau khi Man City tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ chiến thắng trước Everton, đoàn quân của Mikel Arteta quyết tâm giành lại vị trí quen thuộc ở phía tây London. Tuy nhiên, Fulham nhập cuộc đầy hứng khởi và tạo ra những cơ hội nguy hiểm đầu tiên từ Tom Cairney cùng Harry Wilson. Riccardo Calafiori tưởng chừng đã mở tỷ số cho “Pháo thủ” bằng cú sút chân trái uy lực, nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.

Fulham nhập cuộc đầy mạnh mẽ trước Asrenal (Ảnh: Getty).

Arsenal gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm sự ổn định tại Craven Cottage. Cú sút của Wilson đi chệch khung thành, trước khi David Raya phải trổ tài cản phá cú dứt điểm chéo góc khó chịu của Josh King ở phút cuối hiệp một. Dù vậy, đội khách kết thúc hiệp đấu đầu tiên mạnh mẽ hơn, khi Bernd Leno từ chối cú sút ở góc hẹp của Viktor Gyokeres, còn Calafiori cũng có thêm một pha dứt điểm đầy ngẫu hứng.

Huấn luyện viên Marco Silva có lẽ hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong hiệp một, nhưng Fulham phải chịu tổn thất lớn khi Joachim Andersen rời sân vì chấn thương ngay trước giờ nghỉ.

Wilson tiếp tục có cơ hội đầu hiệp hai với cú vô-lê từ đường chuyền của Alex Iwobi. Tuy nhiên, Arsenal mới là đội mở tỷ số nhờ công Leandro Trossard. Từ một quả phạt góc, Gabriel đánh đầu chuyền bóng của Bukayo Saka vào vòng cấm, và Trossard dứt điểm cận thành ở cột xa, đưa Arsenal vươn lên dẫn 1-0 ở phút 58. Trossard trở thành cầu thủ thứ 10 ghi bàn cho “Pháo thủ” mùa này, cho thấy sự đa dạng trong các mũi tấn công của họ.

Cầu thủ Arsenal ăn mừng sau khi mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Kịch tính xảy ra sau đó khi trọng tài Anthony Taylor chỉ tay vào chấm phạt đền ở phút 69, cho rằng Kevin phạm lỗi với Saka trong vòng cấm. Tuy nhiên, quyết định đã bị hủy bỏ sau khi trọng tài chính tham khảo VAR. Một bàn là khoảng cách mong manh, nhưng Fulham không thể tìm được bàn gỡ hòa khi thi đấu thiếu sức sống trong phần còn lại của trận đấu. Thậm chí, đội chủ nhà không có nổi một pha dứt điểm trúng đích, cả 9 cú sút của họ đều đi ra ngoài.

Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trên sân khách, chỉ để thua một trong 18 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh (thắng 10, hòa 7). Thông điệp này giờ đã được gửi đến nhà đương kim vô địch Liverpool, đội có thể rút ngắn khoảng cách xuống còn một điểm với thầy trò Arteta nếu giành chiến thắng trước Man Utd vào tối nay (19/10).

Trong khi đó, Fulham mới chỉ thắng một trong 15 lần đối đầu gần nhất với Arsenal tại Ngoại hạng Anh (hòa 4, thua 10), và hiện đứng thứ 14 sau khi phải nhận thất bại thứ ba liên tiếp, lần đầu tiên kể từ tháng 12/2023.