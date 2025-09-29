Arsenal ngược dòng ngoạn mục hạ Newcastle

Ở trận đấu tại vòng 6 Ngoại hạng Anh trên sân St James' Park vào đêm 28/9, Arsenal đã bị đội chủ nhà Newcastle dẫn trước trong phần lớn trận đấu. Tuy nhiên, đội khách đã ghi được hai bàn, trong đó có bàn thắng quyết định ở những phút bù giờ cuối cùng, qua đó lội ngược dòng ngoạn mục giành chiến thắng 2-1. "Pháo thủ' đã đòi lại vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool xuống còn 2 điểm.

Trận đấu khởi đầu với những pha cứu thua xuất thần từ hai thủ môn hàng đầu giải đấu, Nick Pope và David Raya. Pope sớm chứng tỏ đẳng cấp khi cản phá cú sút của Eberechi Eze chỉ sau 5 phút sau khi trận đấu bắt đầu. Raya cũng không kém cạnh với pha bay người cản phá cú đánh đầu của Malick Thiaw. Tình huống đáng chú ý khác là khi Pope thoát khỏi một quả phạt đền sau pha va chạm với Viktor Gyokeres, người đã chặn được đường chuyền lỗi của Jacob Murphy.

Arsenal chơi lấn lướt trước đội chủ nhà Newcastle (Ảnh: Getty).

Arsenal tiếp tục gây sức ép với cú sút trúng cột dọc của Leandro Trossard. Eze cũng liên tục thử vận may từ rìa vòng cấm Newcastle nhưng đều bị Sven Botman và Pope cản phá. Bất chấp áp lực, Newcastle bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 35. Từ quả phạt góc, Sandro Tonali tạt bóng để Nick Woltemade vượt qua sự truy cản của Gabriel Magalhaes đã bật cao đánh đầu tung lưới Arsenal mở tỷ số trận đấu.

Bàn thua bất ngờ khiến Arsenal không thể vùng lên và phải tiến vào giờ nghỉ với thế bị dẫn bàn. Ngay khi bước vào hiệp hai, Arsenal thực hiện sự thay đổi người khi William Saliba vào sân thay Cristhian Mosquera. "Pháo thủ" tiếp tục dồn sức tấn công tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng khá khó khăn. Eze thêm một lần nữa thử sức với một cú sút đi vọt xà ngang.

Một pha phối hợp đẹp mắt đã tạo cơ hội cho Martin Zubimendi tung đường chuyền chính xác để Jurrien Timber đánh đầu nhưng Pope đã cản phá ngoạn mục. Arsenal đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu, khiến đội chủ nhà phải hạ thấp đội hình chơi phòng thủ. Dẫu vậy, Newcastle phòng ngự kiên cường, đáng tiếc đội chủ nhà phải chịu tổn thất lớn khi hậu vệ phải Tino Livramento rời sân vì chấn thương ở phút 75.

Merino ghi bàn vào lưới Newcastle gỡ hòa cho Arsenal (Ảnh: Getty).

Cuối cùng, "Chích Chòe" đã không thể giữ vững lợi thế. Phút thứ 84, từ đường chuyền của Rice, Mikel Merino đánh đầu đưa bóng chạm cột dọc văng vào lưới, gỡ hòa 1-1cho Arsenal. Niềm vui vỡ òa với "Pháo thủ" ở phút 97 khi Gabriel đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của Martin Odegaard, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Trận thua bất ngờ trước Arsenal khiến Newcastle phải nhận thất bại thứ hai tại Ngoại hạng Anh mùa này. Tuy nhiên, "Chích chòe" đang ở vị trí báo động khi họ đang đứng thứ 15 với vỏn vẹn 6 điểm sau 6 trận đấu.