Cựu cầu thủ Arsenal qua đời ở tuổi 21 sau va chạm kinh hoàng trên sân

Billy Vigar dính chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu với Wingate & Finchley tại giải Isthmian Premier Division cuối tuần trước. Khi trận đấu mới diễn ra được 15 phút, Vigar va chạm mạnh với khu vực cứng ở rìa sân, khiến trọng tài buộc phải cho dừng trận.

Cựu cầu thủ Arsenal, Billy Vigar, qua đời ở tuổi 21 (Ảnh: Arsenal).

Ngay lập tức, anh được đội ngũ y tế cấp cứu tại chỗ, sau đó chuyển bằng trực thăng tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ đã đặt Vigar vào trạng thái hôn mê nhân tạo và tiến hành phẫu thuật nhằm cứu sống, nhưng chấn thương quá nặng khiến anh không thể qua khỏi.

Tối ngày 25/9 (giờ địa phương), CLB Chichester City xác nhận sự ra đi của Vigar, đồng thời công bố thông điệp từ gia đình cầu thủ: “Sau chấn thương sọ não nghiêm trọng vào thứ bảy, Billy được đặt vào trạng thái hôn mê. Dù đã trải qua ca phẫu thuật hôm thứ ba nhưng vết thương quá nặng và Billy đã ra đi vào sáng thứ năm. Gia đình vô cùng đau xót khi mất người con trong lúc cậu ấy đang chơi bóng”.

Sau thông tin này, rất đông người hâm mộ đã mang hoa và lời nhắn chia buồn đặt trước sân nhà của Chichester City.

CLB Arsenal, nơi Vigar từng gắn bó trong nhiều năm, cũng ra thông cáo bày tỏ sự tiếc thương: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi hay tin Billy Vigar, cựu cầu thủ học viện và hiện thi đấu cho Chichester City, đã qua đời.

Ngoài tài năng, Billy còn được nhớ đến bởi niềm đam mê bóng đá, sự tự hào khi khoác áo Arsenal và nhân cách đáng quý trong mắt đồng đội cũng như huấn luyện viên. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của Billy trong thời khắc đau buồn này”.

Cổ động viên bóng đá Anh tới đặt hoa tiễn biệt cầu thủ xấu số (Ảnh: The Sun).

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cũng gửi lời chia sẻ: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình, bạn bè, những người thân yêu của Billy và toàn thể CLB Chichester City trong thời điểm khó khăn này”.

Billy Vigar sinh ra tại Worthing, West Sussex. Anh gia nhập học viện Arsenal từ năm 14 tuổi và ký hợp đồng chuyên nghiệp vào tháng 7/2022. Từng thi đấu ở đội U21 Pháo thủ, Vigar có thời gian được cho mượn tại U21 Derby County và Eastbourne Borough.

Năm 2024, sau khi chia tay Arsenal, anh chuyển sang Hastings United và sau đó gia nhập Chichester City để tiếp tục sự nghiệp.

Khi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên cùng Arsenal, Vigar từng chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Arsenal. Đây là khoảnh khắc tự hào của tôi và gia đình. Tôi vẫn tiếp tục nỗ lực trên hành trình của mình”.

Thế nhưng, giấc mơ bóng đá của chàng trai trẻ đã khép lại quá sớm, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng gia đình, bạn bè, đồng đội và người hâm mộ.