Arsenal toàn thắng hai trận đấu ở Champions League

Arsenal đang khẳng định sức mạnh ở Champions League mùa giải này. Sau chiến thắng 2-0 trước Bilbao ở lượt trận đầu tiên, đoàn quân HLV Mikel Arteta tiếp tục ghi dấu ấn khi đánh bại Olympiacos với tỷ số 2-0 trong trận đấu ở sân nhà Emirates vào đêm qua.

Arsenal không gặp nhiều khó khăn khi đánh bại Olympiacos (Ảnh: Getty).

Martinelli và Saka là những người đã giúp Arsenal giành chiến thắng trước đại diện Hy Lạp. Như vậy, “Pháo thủ” là đội bóng Anh duy nhất duy trì thành tích toàn thắng sau hai lượt trận ở Champions League mùa này.

Bước vào trận đấu, Arsenal dồn lên tấn công, kiểm soát thế trận. Họ chỉ mất 12 phút để xuyên thủng mành lưới của Olympiacos. Từ đường chuyền của đồng đội, Gyokeres băng xuống dứt điểm. Thủ thành Tzolakis đã xuất sắc cản phá. Tuy nhiên, bóng bật cột dọc đúng vào vị trí của Martinelli. Tiền đạo người Brazil đã không gặp vấn đề gì để đá bồi tung lưới đối thủ, mở tỷ số cho Arsenal.

Sau khi có bàn thắng sớm, Arsenal càng thi đấu tự tin hơn. Họ liên tục uy hiếp khung thành của đối phương. Tuy nhiên, các chân sút của đội chủ nhà không thể nào xuyên thủng lưới Olympiacos thêm một lần nữa.

Arsenal là đội bóng Anh duy trì duy trì thành tích toàn thắng ở Champions League (Ảnh: Getty).

Sang hiệp 2, “Pháo thủ” vẫn duy trì sức ép. Thế nhưng, Olympiacos cũng cho thấy sự nguy hiểm nhất định. Phút 65, El Kaabi thực hiện cú đánh đầu nguy hiểm khiến thủ thành David Raya trổ tay cứu thua. Sau đó, cầu thủ này đá bồi tung lưới Arsenal. Tuy nhiên, trọng tài từ chối bàn thắng này khi xác định El Kaabi rơi vào thế việt vị.

Arsenal có xu hướng thực dụng hơn trong những phút cuối để bảo toàn tỷ số. Họ không những thành công trong việc giữ sạch lưới mà còn có thêm bàn thắng ở phút 90+2 do công của Saka. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Arsenal.

“Pháo thủ” đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 6 điểm (hiệu số +4). Tổng cộng, có 6 đội đã toàn thắng sau hai lượt trận đầu tiên ở Champions League mùa này.

Đội hình thi đấu:

Arsenal: Raya, Ben White (Timber 58'), Saliba, Gabriel (Mosquera 75'), Lewis Skelly, Zubimendi, Merino (Rice 58'), Odegaard, Trossard (Eze 73'), Martinelli (Saka 73'), Gyokeres

Olympiacos: Tzolakis, Ortega, Pirola, Restos (Biancone 86'), Costinha, Dani Garcia (Scipioni 75'), Hezze (Mouzakitis 86'), Chiquinho (Strefezza 86'), Gelson Martins (Taremi 62'), Podence, El Kaabi