Đội tuyển nào sẽ thay thế Iran tham dự World Cup 2026?

Hôm qua (11/3), Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali tuyên bố nước này không thể tham dự World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Sau tuyên bố này, nhiều người hiểu rằng đội tuyển Iran gần như chấp nhận rút lui khỏi giải đấu vào mùa hè năm nay.

Tuyển Iran rút lui khỏi World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Theo tờ The Athletic, lần gần nhất một đội tuyển rút khỏi World Cup sau khi đã giành quyền tham dự là vào năm 1950 ở Brazil. Khi đó, các đội Ấn Độ, Scotland, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ rút lui chủ yếu vì vấn đề chi phí và hậu cần.

Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali chưa xác nhận liệu đội tuyển nước này đã bắt đầu quy trình chính thức để rút khỏi giải hay chưa. Tuy vậy, nếu điều đó xảy ra, FIFA sẽ phải nhanh chóng đưa ra quyết định thay thế Iran trong danh sách 48 đội dự World Cup.

Theo Điều 6.7 trong quy định của World Cup 2026, nếu một liên đoàn thành viên rút lui hoặc bị loại khỏi giải, FIFA có toàn quyền quyết định phương án xử lý, bao gồm việc chọn một đội tuyển khác thay thế.

Một trong những kịch bản khả thi là trao suất cho Iraq, đội có thứ hạng cao nhất trong số các đội châu Á không vượt qua vòng loại. Iraq dự kiến thi đấu trận play-off liên lục địa với đội thắng trong cặp Suriname gặp Bolivia tại Mexico để tranh suất cuối cùng dự World Cup.

Tuy nhiên, chiến sự tại Trung Đông khiến không phận ở Iraq bị đóng cửa, khiến đội tuyển nước này gặp khó khăn trong việc di chuyển tới Mexico. Nếu được trao suất của Iran, vấn đề này có thể được giải quyết, nhưng khi đó lại nảy sinh câu hỏi rằng đội nào sẽ thay Iraq đá trận play-off liên lục địa?

Iraq nhiều khả năng thế chỗ Iran tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Dựa trên kết quả vòng loại châu Á, UAE là ứng viên có khả năng cao nhất. Tuy nhiên, đội tuyển UAE cũng có thể gặp trở ngại về việc di chuyển tới Mexico.

Một khả năng khác là FIFA giữ nguyên các trận play-off hiện tại và trao suất của Iran cho Italy, đội đang xếp hạng 13 thế giới nhưng vẫn phải thi đấu vòng play-off khu vực châu Âu để giành vé dự World Cup.

Theo trợ lý HLV đội tuyển Iraq, Rene Meulensteen, chia sẻ trên talkSPORT, quyết định cuối cùng có thể hoàn toàn phụ thuộc vào FIFA.

“Thông qua Liên đoàn bóng đá châu Á, chúng tôi là đội có thứ hạng cao nhất trong số các đội chưa giành vé. Vì vậy, chúng tôi có thể thay thế Iran. Khi đó, UAE có thể đá trận play-off với đội thắng giữa Suriname và Bolivia”, ông nói.

Meulensteen cũng cho biết có tin đồn rằng FIFA có thể lựa chọn đội tuyển có thứ hạng FIFA cao nhất để thay thế Iran, và khi đó Italy là ứng viên sáng giá. “Bạn có thể tự hỏi FIFA sẽ muốn đội nào xuất hiện ở World Cup”, ông nhận định.

Đội tuyển Italy đã vắng mặt ở hai kỳ World Cup gần nhất vào năm 2018 và 2022. Hiện tại, Azzurri chuẩn bị đối đầu Bắc Ireland ở vòng play-off khu vực châu Âu. Nếu giành chiến thắng, họ sẽ gặp đội thắng trong cặp Wales và Bosnia để tranh suất dự World Cup.

Theo quy định của FIFA, bất kỳ đội tuyển nào rút lui khỏi giải đấu muộn hơn 30 ngày trước trận khai mạc có thể bị phạt tiền và đối mặt với các biện pháp kỷ luật khác, bao gồm khả năng bị cấm tham dự các giải đấu của FIFA trong tương lai.

World Cup 2026 dự kiến khai mạc ngày 11/6 tại Mexico City và Toronto. Trước đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đội tuyển Iran vẫn được chào đón tham dự World Cup tại Mỹ.

“Chúng tôi đã thảo luận về tình hình hiện tại ở Iran và việc đội tuyển nước này đã giành quyền tham dự World Cup 2026. Trong cuộc trao đổi, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng đội tuyển Iran, dĩ nhiên, vẫn được chào đón tham dự giải đấu tại Mỹ”, ông Infantino cho biết.

Ở World Cup 2026, Iran nằm ở bảng G với Bỉ, New Zealand và Ai Cập.