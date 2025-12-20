Tuyển thủ quốc gia Ecuador bị bắn chết thương tâm

Vụ việc xảy ra vào ngày 17/12 (giờ địa phương). Ngoài Pineida, một người khác chưa được cảnh sát công bố danh tính cũng tử vong, trong khi một người thứ ba bị thương.

Mario Pineida trong màu áo đội tuyển Ecuador (Ảnh: Getty).

Bộ Nội vụ Ecuador đã xác nhận cái chết của Pineida nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trong thông báo chính thức, CLB Barcelona SC cho biết người hâm mộ đội bóng vô cùng đau buồn trước sự ra đi của cầu thủ 33 tuổi.

Mario Pineida từng có 8 lần khoác áo đội tuyển Ecuador, góp mặt ở các chiến dịch vòng loại World Cup 2018 và 2022 nhưng không tham gia hành trình giành vé dự World Cup 2026. Trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia là tại Copa America 2021, khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận vòng bảng gặp Brazil. Ngoài ra, Pineida cũng từng tham dự Copa America 2017.

Hậu vệ sinh năm 1992 khởi nghiệp chuyên nghiệp tại Independiente del Valle, nơi anh thi đấu từ năm 2010 đến 2015. Năm 2016, Pineida chuyển sang Barcelona SC và cùng đội bóng này giành hai chức vô địch quốc gia. Anh cũng có quãng thời gian ngắn thi đấu cho Fluminense (Brazil) vào năm 2022.

Theo truyền thông Ecuador, vụ nổ súng xảy ra tại khu vực Samanes, phía bắc thành phố Guayaquil, cách thủ đô Quito khoảng 265 km về phía tây nam. Trang tin điện tử Primicias cho biết Pineida bị hai đối tượng đi xe máy tấn công, nổ súng vào anh, mẹ của anh và một người phụ nữ khác.

Thành phố Guayaquil của Ecuador (nơi đặt trụ sở CLB Barcelona SC) nổi lên như một “điểm nóng” của bạo lực băng đảng liên quan đến buôn bán ma túy, trong bối cảnh nhiều cầu thủ bóng đá tại Ecuador trở thành mục tiêu tấn công trong những tháng gần đây.

Pineida đang thi đấu cho CLB Barcelona SC (Ảnh: Getty).

Các vụ đánh bom xe, xả súng và tống tiền ngày càng gia tăng. Riêng khu vực này ghi nhận khoảng 1.900 vụ giết người từ tháng 1 đến tháng 9, mức cao nhất tại Ecuador. Theo Đài quan sát tội phạm có tổ chức Ecuador, quốc gia này có thể khép lại năm nay với hơn 9.000 vụ giết người (con số kỷ lục), so với 7.063 ca tử vong do bạo lực năm ngoái và mức cao trước đó là 8.248 vụ vào năm 2023.

Tổng thống Daniel Noboa đã cam kết mạnh tay trấn áp các tổ chức tội phạm mở rộng hoạt động tại Ecuador, có liên hệ với các đường dây ma túy quốc tế.

Trước đó, vào tháng 11, một cầu thủ 16 tuổi của Independiente del Valle đã thiệt mạng do trúng đạn lạc, cũng tại Guayaquil. Hai tháng trước đó, ba cầu thủ đang thi đấu tại giải hạng Nhì Ecuador – Maicol Valencia và Leandro Yepez (Exapromo Costa), cùng Jonathan Gonzalez (CLB 22 de Junio) cũng tử vong vì các vết thương do súng bắn. Tháng 10, cầu thủ địa phương Bryan Angula bị thương trong một vụ xả súng.