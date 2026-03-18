Tranh cãi ở giải thưởng pickleball của Việt Nam

Trong bối cảnh pickleball đang ngày càng nở rộ tại thị trường Việt Nam, Vietnam Pickleball Awards 2025 (VPA 2025) ra đời như một giải thưởng nhằm tôn vinh các cá nhân, tập thể và tổ chức có đóng góp nổi bật cho phong trào pickleball Việt Nam. Tuy nhiên, giải thưởng này cũng tạo nên những luồng dư luận đa chiều chưa từng có.

Kể từ khi chính thức mở cổng bình chọn trên ứng dụng Baseline, VPA 2025 đã thực sự trở thành một ngày hội của cộng đồng người chơi. Tính đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức đã ghi nhận hơn 1.900 đề cử và con số bình chọn đã vượt ngưỡng 50.000 lượt.

Lý Hoàng Nam bất ngờ xếp sau nhiều VĐV phong trào tại VPA 2025 (Ảnh: PPA Tour).

Trên các diễn đàn và hội nhóm pickleball, danh sách top 8 đề cử của mỗi hạng mục đang trở thành tâm điểm soi xét. Nhiều người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên khi thấy những ngôi sao thể thao hàng đầu lại đang bị "vượt mặt" bởi những cái tên phong trào.

Điển hình là trường hợp của tay vợt nổi tiếng Lý Hoàng Nam. Dù có sức hút lớn, anh hiện chỉ nhận được 3.385 phiếu bầu, xếp sau một tên tuổi khác trong giới phong trào với khoảng cách sát sao.

Chưa dừng lại ở đó, một số đề cử đang dẫn đầu hạng mục còn bị cộng đồng người chơi pickleball Việt Nam tố cáo về tính minh bạch trong các giải đấu trước đó, đặt ra dấu hỏi lớn về tiêu chí sàng lọc của hội đồng chuyên môn.

Trước những ý kiến trái chiều, ban tổ chức thừa nhận khó có giải thưởng nào có thể làm hài lòng tất cả mọi người ngay trong lần đầu tổ chức. Tuy nhiên, việc tham vấn hội đồng giám khảo và các chuyên gia là quy trình bắt buộc để đảm bảo sự cân bằng giữa yếu tố chuyên môn và tính lan tỏa cộng đồng.

Dù vẫn còn những “hạt sạn” nhưng không thể phủ nhận VPA 2025 là một bước đi đột phá. Gala trao giải dự kiến diễn ra vào lúc 17h ngày 23/3 tới tại TPHCM với quy mô hơn 1.000 người tham dự hứa hẹn sẽ là sự kiện thể thao giải trí tầm cỡ.

Giới chuyên môn kỳ vọng, sau lễ trao giải, làng pickleball Việt Nam sẽ có thêm động lực để phát triển chuyên nghiệp hơn, với nhiều giải đấu quy mô và các hoạt động cộng đồng ý nghĩa, từ đó sớm tiến tới việc thành lập một tổ chức quản lý chính thức.