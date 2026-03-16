Cách xử lý những cú đánh mạnh khi đứng lưới trong pickleball

Đa số người chơi pickleball không chuyên thường rơi vào tình huống lúng túng dù đã đứng ở tư thế sẵn sàng nhưng vẫn không kịp phản ứng khi bóng lao đến với vận tốc cao. Kết quả thường là một cú đánh vội vàng không như ý khiến bóng rúc lưới.

Trong một chia sẻ kỹ thuật mới đây, chuyên gia pickleball người Mỹ Tanner Tomassi đã chỉ ra một "mẹo" đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Thay vì đợi bóng đến rồi mới phản ứng, hãy đưa vợt ra phía trước sớm hơn thường lệ.

Cụ thể, ngay khi nhận thấy đối thủ đang chuẩn bị tung ra một cú đánh mạnh, người chơi cần chủ động dịch chuyển vị trí sẵn sàng của mình ra phía trước. Lúc này, bạn không còn ở trạng thái phản ứng bị động nữa mà đã ở thế chủ động chờ đợi.

Đưa vợt ra sớm hơn có thể hóa giải mọi cú đánh uy lực của đối thủ (Ảnh: Getty)

“Nguyên lý rất đơn giản: Đừng đuổi theo bóng, hãy để bóng tự tìm đến vợt của bạn. Khi vợt đã ở vị trí đón lõng sẵn, bạn chỉ việc thực hiện cú tiếp xúc nhẹ nhàng và chính xác. Việc loại bỏ quá trình "đuổi bắt" giúp triệt tiêu hoàn toàn vấn đề về lỗi căn thời gian”, Tanner Tomassi chia sẻ.

Để thấy rõ sự khác biệt, Tomassi cũng chỉ ra 2 trường hợp thường thấy trong pickleball. Người chơi nghiệp dư thường đứng ở tư thế trung lập, quan sát bóng rồi mới vội vàng lao lên và thường xuyên đánh bóng hỏng. Trong khi đó, người chơi có kỹ thuật tốt sẽ dự đoán cú đánh, đưa vợt ra phía trước sớm và chỉ việc đón bóng tại điểm tiếp xúc đã định sẵn.

Sự điều chỉnh này dù nhỏ nhưng lại tạo ra khác biệt khổng lồ trong việc kiểm soát trận đấu. Nó giúp người chơi giảm thiểu áp lực, duy trì sự điềm tĩnh và đưa được nhiều cú đánh tấn công của đối thủ trở lại cuộc chơi một cách ổn định nhất.

Sự phán đoán và kỹ thuật chính là phương pháp đúng đắn nhất trước những cú đánh tốc độ. Thay vì hoảng sợ khi thấy bóng lao đến như tên lửa, hãy tập trung vào việc đặt vợt đúng vị trí chuẩn bị. Một khi người chơi làm chủ được không gian phía trước mặt, những cú đánh mạnh mẽ nhất cũng trở nên dễ dàng kiểm soát hơn bao giờ hết.