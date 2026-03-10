Những lỗi thường gặp khi thực hiện cú đánh xoáy trong pickleball

Đánh bóng xoáy không chỉ là một kỹ thuật đẹp mắt mà còn là công cụ giúp kiểm soát trận đấu, khiến đối phương gặp khó khăn trong việc trả bóng. Tuy nhiên, không ít người cảm thấy khó khăn khi thực hiện dù đã tập luyện rất nhiều.

Đánh bóng xoáy được cho là dễ ghi điểm hơn những kỹ thuật khác (Ảnh: Getty).

Theo chuyên gia pickleball Tanner Tomassi, để thực hiện thành công cú Topspin, người chơi cần phải loại bỏ ngay những sai lầm sau.

1. Không dùng sức mạnh cánh tay để "đẩy" bóng

Sai lầm lớn nhất và phổ biến nhất là nỗ lực tạo lực xoáy bằng cách gồng cứng khuỷu tay và cổ tay để đẩy quả bóng đi. Đây là một sai lầm khiến những cú đánh bóng xoáy trở nên thiếu chính xác.

Để thực hiện đúng kỹ thuật, hãy sử dụng cổ tay như khi đang vẫy chào ai đó theo chiều ngang và cổ tay phải được thả lỏng, không căng cứng hay cố gắng kiểm soát quá mức.

Lực xoáy hiệu quả nhất đến từ chuyển động vung tay tự nhiên và uyển chuyển. Một khi người chơi rũ bỏ được sự gồng gánh của cơ bắp, độ xoáy sẽ đến một cách vô cùng tự nhiên và mượt mà.

2. Thực hiện cú đánh với mặt vợt nằm ngang

Rất nhiều người chơi bắt đầu cú đánh bóng xoáy với mặt vợt đã xoay ngang. Đây là một lỗi vị trí khiến mặt vợt không thể tiếp xúc bóng đúng cách để tạo ra độ xoáy.

Để thực hiện một cú topspin chuẩn mực, người chơi phải bắt đầu với đầu vợt hướng xuống phía mặt sân. Việc điều chỉnh nhỏ này giúp tăng tối đa diện tích tiếp xúc giữa mặt vợt và quả bóng, tạo đà để "cuộn" quả bóng lên trên, sinh ra độ xoáy cần thiết.

3. Kết thúc cú đánh sang bên thay vì qua vai

Chuyên gia kỹ thuật pickleball, Tanner từng nhấn mạnh: "Động tác kết thúc chính là điều làm nên sự khác biệt giữa một cú đánh hỏng và một siêu phẩm. Một lỗi mà nhiều người mắc phải là kết thúc cú vung vợt sang ngang hông thay vì đưa lên quá vai.

Tư thế kết thúc trên vai chính là yếu tố hoàn thiện độ xoáy và đảm bảo góc độ tiếp xúc bóng là chính xác nhất. Nếu thực hiện sai bước này, cú đánh sẽ trở nên dở dang, thiếu lực và không đạt được độ xoáy như ý muốn".

Thực hiện đúng kỹ thuật giúp cú đánh bóng xoáy trở nên nguy hiểm hơn (Ảnh: Getty).

Việc kết hợp nhuần nhuyễn ba yếu tố: Cổ tay thả lỏng; Đầu vợt hướng xuống; Kết thúc qua vai sẽ mang lại một sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Người chơi sẽ cảm nhận rõ rệt sự khác biệt trong từng cú chạm, bóng đi có chủ đích hơn, xoáy hơn và đặc biệt là cực kỳ khó bắt bài đối với đối thủ.

Việc thực hiện đúng kỹ năng không chỉ giúp người chơi nâng cao trình độ chuyên môn mà còn giảm thiểu đáng kể các chấn thương cổ tay thường gặp do phát lực sai cách.