Giải pickleball đẳng cấp quốc tế chuẩn bị khởi tranh tại Hà Nội

Ngày 6/3, UPA Asia và New Sports phối hợp tổ chức họp báo công bố về giải đấu PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026. Giải dự kiến diễn ra từ ngày 1/4 đến 5/4 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Mỹ Đình, Hà Nội.

UPA Asia và New Sports tổ chức họp báo công bố về giải đấu PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026 (Ảnh: BTC).

Đây là lần thứ ba một giải đấu thuộc hệ thống PPA Tour Asia được tổ chức tại Việt Nam. Việc Hà Nội được lựa chọn là điểm khởi đầu cho mùa giải 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy phong trào pickleball trong nước, đồng thời đưa Việt Nam trở thành điểm đến đáng chú ý của môn thể thao này tại châu Á.

Theo Ban tổ chức, giải năm nay ghi nhận số lượng đăng ký kỷ lục với 680 vận động viên tính đến thời điểm hiện tại, trong khi cổng đăng ký vẫn còn ba ngày trước khi chính thức đóng.

Giải đấu dự kiến quy tụ số lượng tay vợt chuyên nghiệp thuộc hệ thống PPA đông đảo nhất từng tham dự một giải PPA tại châu Á, trong đó có nhiều VĐV hàng đầu thế giới và khu vực như Ben Johns, Gabriel Tardio, Hayden Patriquin, Tyson McGuffin, Federico Staksrud, Tyra Black, Dylan Frazier hay nữ tay vợt Anna Bright.

Những ngôi sao lớn của Việt Nam như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Phúc Huỳnh, Ken Tâm hay Sophia Trần Phương Anh cũng đều góp mặt. Tổng giá trị giải thưởng Hanoi Cup là khoảng 300.000 USD, trong đó nhà vô địch đơn nhận 4.500 USD. Nếu ký hợp đồng với PPA Pro, vận động viên sẽ được cộng thêm từ 33-100% tiền thưởng.

Tài năng trẻ Sophia Phương Anh là một trong số những ngôi sao pickleball tham gia giải đấu PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026 (Ảnh: BTC).

2026 là năm đầu tiên PPA Tour Asia thống nhất cách tính điểm xếp thứ bậc với Carvana PPA Tour. Vận động viên thi đấu tại Hanoi Cup 2026 sẽ được tính điểm trực tiếp trên bảng thứ bậc thế giới. Nhà vô địch nhận 1.000 điểm, á quân 800 điểm, hạng ba 400 điểm, hạng tư 200 điểm. Các VĐV vào đến tứ kết, vòng 1/16 và vòng 1/32 sẽ nhận số điểm lần lượt là 100, 50 và 25. Cơ chế này mở ra cơ hội cạnh tranh và hội nhập quốc tế rõ nét hơn cho các VĐV Việt Nam và châu Á.

Bà Kimberly Koh, Giám đốc điều hành UPA Asia, cho rằng sự trở lại của giải đấu tại Việt Nam là bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển pickleball tại châu Á. Theo bà, mục tiêu không chỉ là xây dựng hệ thống thi đấu chuyên nghiệp mà còn mở rộng phong trào thể thao trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy lối sống năng động và lành mạnh.