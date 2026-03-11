Hiệp hội pickleball Malaysia đối diện nguy cơ giải thể

Cộng đồng pickleball tại Malaysia những ngày qua không khỏi bàng hoàng trước thông tin Hiệp hội Pickleball Malaysia (MPA) đang đứng trước bờ vực giải thể. Thay vì những tin tức về thành tích hay giải đấu, cái tên MPA lại xuất hiện dày đặc gắn liền với lệnh đình chỉ công tác, những nghi vấn về tính chính danh của ban lãnh đạo và một cuộc "khẩu chiến" không hồi kết trên mạng xã hội.

Ông Nicholas Farrell Choo (ngoài cùng bên trái) từng giữ chức vụ chủ tịch MPA, đến thăm một trung tâm pickleball trẻ tại Malaysia (Ảnh: PSM).

Sự việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng khi cơ quan ủy viên thể thao (SCO) chính thức ra quyết định đình chỉ hoạt động của MPA vào ngày 27/2 vừa qua, căn cứ theo đạo luật phát triển thể thao 1997.

Theo hồ sơ từ cơ quan quản lý, MPA đã để xảy ra hàng loạt sai phạm có hệ thống trong công tác quản trị suốt giai đoạn từ năm 2021 đến 2023. Cụ thể, các kỳ đại hội thường niên của tổ chức này bị cáo buộc không đảm bảo số lượng thành viên tham dự tối thiểu theo quy định.

Nghiêm trọng hơn, nhiều vị trí trong ban chấp hành được cho là hình thành từ việc chỉ định thay vì bầu chọn dân chủ, thậm chí có sự tham gia của những cá nhân không đủ tư cách pháp lý.

Tâm điểm của cuộc tranh cãi hiện xoay quanh chiếc ghế chủ tịch của bà Delima Ibrahim. Theo tìm hiểu, bà Delima được ông Nicholas Farrell Choo, người được gọi là "cha đẻ" của pickleball Malaysia trực tiếp lựa chọn làm người kế nhiệm khi ông từ nhiệm vào tháng 7/2025.

Tuy nhiên, quy trình bổ nhiệm này đã bị cơ quan ủy viên thể thao thổi còi vì trái với điều lệ hiệp hội. Theo quy định hiện hành, quyền lực tại thượng tầng phải được chuyển giao một cách tự động cho phó chủ tịch thay vì được chỉ định cá nhân.

Giữa tâm bão dư luận, bà Jane Teh, người quản trị một trong những cộng đồng pickleball lớn nhất Malaysia đã bất ngờ lên tiếng bảo vệ vị nữ chủ tịch. Bà Teh nhắc lại những ngày đầu gian khó của phong trào, khi bà Delima còn là một tình nguyện viên thầm lặng, tự tay kẻ vạch sân và hỗ trợ công tác hậu cần tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil.

"Bà ấy đã cống hiến từ khi chưa hề có ý định ngồi vào ghế chủ tịch", bà Teh khẳng định, đồng thời mô tả vị trí lãnh đạo MPA hiện nay như một "chiếc túi đầy rắc rối" mà ai cũng muốn chạm vào nhưng chẳng ai muốn gánh vác trách nhiệm thực sự.

Tân chủ tịch MPA, bà Jane Teh (Bên trái) (Ảnh: FBNV).

Không dừng lại ở những rắc rối pháp lý, cuộc chiến này còn lan rộng sang các nền tảng truyền thông. Bà Jane Teh đã công khai cáo buộc một số đối tượng sử dụng tài khoản giả mạo và các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra các nội dung xuyên tạc, nhằm công kích cá nhân bà Delima và gây chia rẽ cộng đồng người chơi.

Dù phía bị cáo buộc vẫn chưa có phản hồi chính thức, nhưng rõ ràng những mâu thuẫn này đang làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của một bộ môn thể thao vốn mang tính kết nối cao.

Hiện tại, MPA chỉ còn thời hạn đến cuối tháng 3 để đưa ra lời giải trình chi tiết và thuyết phục trước các cơ quan chức năng. Nếu không thể chứng minh được khả năng khắc phục các sai phạm quản trị, tổ chức này sẽ chính thức bị xóa đăng ký hoạt động.

Điều này đồng nghĩa với việc MPA sẽ mất hoàn toàn tư cách là đại diện quốc gia cho bộ môn pickleball, để lại một khoảng trống lớn trong công tác quản lý và định hướng phát triển môn thể thao này tại Malaysia.